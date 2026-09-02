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우리자산운용 '반도체BIG2플러스펀드', 3년 수익률 89% 기록

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  • 우리자산운용 우리반도체BIG2플러스펀드가 2일 순자산 8024억원을 넘겼다.
  • 이 펀드는 3년 수익률 89.3%로 국내 채권혼합형 1위를 기록했다.
  • 삼성전자·SK하이닉스와 국공채를 함께 담아 변동성을 낮췄다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

반도체 투톱·채권 혼합 전략으로 변동성 방어
올해 6800억원 유입…채권혼합형 자금 1위

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 우리자산운용의 '우리반도체BIG2플러스펀드'가 최근 증시 변동성 확대에도 3년 수익률 1위를 기록하며 순자산 8000억원을 넘어섰다.

삼성전자와 SK하이닉스에 집중 투자하면서도 국공채와 우량채권을 함께 편입하는 전략으로 안정성과 수익성을 동시에 추구한 결과다.

2일 우리자산운용에 따르면 '우리반도체BIG2플러스증권투자신탁(채권혼합)'의 순자산은 지난달 말 기준 8024억원을 기록했다.

올해 들어서만 6873억원이 순유입되며 국내 채권혼합형 펀드 471개 가운데 가장 많은 자금을 끌어모았다.

우리자산운용의 '우리반도체BIG2플러스펀드'가 3년 수익률 1위를 기록했다. [이미지=우리자산운용]

펀드평가사 KG제로인에 따르면 이 펀드의 3년 수익률은 89.3%로 삼성전자와 SK하이닉스를 편입한 순자산 3000억원 이상 국내 채권혼합형 펀드 10개(A클래스 기준) 가운데 가장 높았다.

1년 수익률도 55.8%로 1위를 기록하며 장단기 모두 우수한 성과를 냈다.

우리반도체BIG2플러스펀드는 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 대표 반도체 기업에 투자하면서 자산의 60~70%를 국공채와 우량채권에 배분하는 채권혼합형 상품이다.

주식 상승에 따른 수익을 추구하면서도 채권 비중을 높여 시장 하락 시 변동성을 낮춘 것이 특징이다.

채권혼합형 펀드는 퇴직연금(DC·IRP) 계좌에서 100% 편입이 가능해 연금 투자자들의 활용도가 높다. 특히 올해 유입된 연금 자금 1772억원 가운데 98%인 1741억원이 온라인 다이렉트 채널을 통해 들어온 것으로 집계됐다.

성과의 배경에는 시장 상황에 따라 주식과 현금 비중을 탄력적으로 조절한 운용 전략이 꼽힌다.

상반기에는 삼성전자와 SK하이닉스, 삼성전기 등 반도체 관련 종목 비중을 확대해 반도체 랠리의 수혜를 반영했고, 6월 이후 증시 조정 국면에서는 현금 비중을 늘려 수익 방어에 집중했다.

최근 반도체 업종은 인공지능(AI) 투자 확대와 고대역폭메모리(HBM) 수요 증가에 힘입어 중장기 성장 기대가 이어지고 있다. 다만 글로벌 경기와 금리, 수급 변화에 따라 변동성이 커질 수 있는 만큼 주식과 채권을 함께 담는 혼합형 상품에 대한 투자자 관심도 높아지는 추세다.

이호석 우리자산운용 주식운용2팀 팀장은 "3분기에는 매크로 이벤트를 하나씩 소화하면서 일정 수준의 등락을 거친 뒤 반등할 것"이라며 "불확실성이 높은 시기에는 인플레이션을 헤지할 수 있는 종목을 일부 편입해 방어력을 높일 계획"이라고 말했다.

이어 "매크로 이슈가 완화되면 결국 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 BIG2의 투자 매력이 가장 높다고 판단한다"며 "BIG2 중심의 투자 전략으로 초과 성과를 이어가겠다"고 강조했다.

plum@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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