강기윤 창원시장, 박민원 창원대 총장 만나 지역 공동 발전 방안 등 논의

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항만물류대학 조성 위한 창원시 협력

대학의 SMR 연구 및 국제교류 제안

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시와 국립창원대학교가 항만물류대학 조성을 매개로 지역산업과 교육 분야 전반의 협력 구체화에 나섰다.

창원시는 전날 시청 접견실에서 강기윤 창원시장과 박민원 국립창원대학교 총장이 만나 지역산업 연계, 인재양성, 국제교류 등 대학과 지역의 공동 발전 방안을 논의했다고 2일 밝혔다.

강기윤 경남 창원시장(왼쪽)이 지난 1일 시청 접견실에서 박민원 국립창원대학교 총장과 대학 주요 현안과 지역산업 연계, 인재양성, 국제교류 등 지역과 대학의 공동 발전을 위한 협력방안을 심도있게 논의하고 있다.[사진=창원시] 2026.09.02

이 자리에서 국립창원대는 글로컬대학 사업 추진 현황과 소형모듈원자로(SMR) 연구 등 주요 사업을 설명하고 관련 교육·연구 성과를 지역산업 발전과 연계하는 방안을 시와 함께 모색했다.

국립창원대는 또 창원중앙역 역명을 국립창원대역으로 변경하는 안건을 비롯해 방위산업 중심의 폴란드 주요 도시와의 국제교류 확대에 대한 창원시의 관심과 협조를 요청했다.

시는 진해신항 및 배후단지 개발과 연계한 항만물류대학 조성을 중점 과제로 추진하고 있으며 이를 위해 관내 여러 대학과 협력 방안을 논의해 왔다.

박민원 총장은 항만물류대학 유치와 관련한 시의 제안에 대해 "지역의 지원과 협력에 부응해 대학이 가진 교육·연구·산학협력 역량을 지역인재 양성에 실질적으로 기여할 수 있도록 적극 검토하겠다"고 말했다.

강기윤 시장은 지역 대학의 역할을 "미래 인재를 길러내는 교육기관이자 지역산업 경쟁력을 함께 만들어가는 핵심 동반자"라고 규정하고 "앞으로도 지역대학과 긴밀히 소통하고 협력해 대학의 역량이 지역산업 발전과 새로운 성장동력으로 이어질 수 있도록 힘쓰겠다"고 전했다.

news2349@newspim.com