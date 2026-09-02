남양주소방서, 경기북부 특별사법경찰 대회 우수상 수상

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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주소방서는 지난 1일 열린 '경기북부 특별사법경찰 운영 우수사례 발표대회'에서 우수상을 수상했다고 2일 밝혔다.

남양주소방서는 지난 1일 '경기북부 특별사법경찰 운영 우수사례 발표대회'에서 우수상을 수상했다.[사진=남양주소방서]

소방서에 따르면 이번 대회에는 경기북부소방재난본부와 관할 소방관서 특별사법경찰 관계자 등 36명이 참석해 수사 과정에서 확보한 사례를 발표하고 현장 수사업무 수행 과정에서 축적한 경험과 수사기법을 공유했다.

남양주소방서는 소방위 최재우를 발표자로 내세워 서류 및 발표 심사에서 높은 평가를 받았으며 이번 수상을 통해 특별사법경찰 업무에 대한 전문성과 수사 역량을 대내외적으로 인정받는 계기가 됐다는 설명이다.

나윤호 남양주소방서장은 "소방 관련 법령을 철저히 준수하고 안전한 환경을 조성하는 일은 시민의 생명과 직결되는 매우 중요한 업무"라며 "현장에서 발생하는 각종 위법 사항에 대해서는 법과 원칙에 따라 엄정하게 대응해 시민이 신뢰할 수 있는 소방을 만들어 나가겠다"고 말했다.

asj7376@newspim.com