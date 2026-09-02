신안군 2028 세계분재대회 유치 확정…'글로벌 분재도시' 도약

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국제 분재 네트워크 확대…체류형 관광·연 500만 관광객 시대 정조준

[신안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 신안군이 세계 주요 후보 도시들과의 경쟁을 뚫고 2028년 세계분재대회 개최권을 확보하며 국제 분재문화 중심지 도약에 나선다.

신안군은 2일 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 제10회 세계분재대회에서 2028년 세계분재대회(WBC) 개최지로 최종 선정됐다고 밝혔다.

이번 대회는 지난 8월 29일부터 31일까지 열렸으며 중국과 미국 유럽 등 세계 각국의 후보지들이 유치 경쟁을 벌였다. 신안군은 대회 기간 국제 분재 관계자들과 교류하며 네트워크를 확대하고 유치 활동을 전개해 개최권을 확보했다.

2028 세계분재대회 유치 확정. [사진=신안군] 2026.09.02 ej7648@newspim.com

세계분재대회는 1989년 일본 오미야에서 시작된 국제 행사다. 이후 미국과 한국 독일 중국 일본 호주 등 세계 주요 도시에서 개최되며 국제 분재문화 교류의 장으로 자리매김했다.

세계분재우호연맹(WBFF)은 아프리카 유럽 아시아·태평양 북미 등 9개 지역 조직을 기반으로 글로벌 분재 네트워크를 운영하고 있다.

신안군은 그동안 분재문화 육성에도 공을 들여왔다. 2022년 대한민국 분재대전을 시작으로 분재문화 저변을 넓혔으며 2025년에는 제8회 아시아태평양분재우호연맹(ABFF) 컨벤션을 성공적으로 유치·개최하며 국제행사 운영 역량을 입증했다.

군은 이번 세계대회 유치를 계기로 군민과 전문가 의견을 수렴해 구체적인 개최 시기와 실행계획을 마련할 예정이다.

특히 세계분재대회를 단순한 국제행사에 그치지 않고 관광객의 체류 기간을 늘리는 계기로 활용한다는 구상이다. 숙박과 음식 등 관광 인프라를 확충하고 군민들이 실질적인 혜택을 체감할 수 있는 생태관광 환경 조성에도 힘을 쏟을 방침이다.

신안군은 이를 바탕으로 연간 500만 관광객 시대를 열고 지역경제 활성화와 함께 신안을 세계적인 생태관광 거점으로 육성한다는 목표를 세웠다.

김태성 신안군수는 "2028 세계분재대회 유치는 신안의 분재문화와 1004섬 분재정원의 가치를 세계에 알릴 뜻깊은 기회"라며 "전 세계 분재인들이 찾는 국제적 분재문화 중심지로 성장시키고 지역경제 활성화와 군민 행복으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com