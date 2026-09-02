담양군, 신규 시책 103건 발굴...10억여원 예산 절감 기대

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[담양=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 담양군이 민선 9기 군정의 실행력을 높이고 군민이 체감할 수 있는 정책 발굴에 속도를 내고 있다.

담양군은 2일 박종원 군수 주재로 '2027년도 시책발굴 보고회'를 열고 신규시책 103건과 일몰시책 27건 등 모두 130건의 사업을 대상으로 정책 추진 방향을 점검했다고 밝혔다.

이번 보고회는 민선 9기 군정 방향을 구체적인 사업으로 구체화하고 지역 현안 해결과 군민 삶의 질 향상에 실질적으로 기여할 수 있는 정책을 발굴하기 위해 마련됐다.

시책발굴 보고회. [사진=담양군] 2026.09.02 ej7648@newspim.com

군은 각 시책의 필요성과 실현 가능성을 비롯해 정책 효과와 재원 조달 방안 등을 종합적으로 검토했다. 특히 실효성이 낮거나 사업 필요성이 떨어지는 시책을 과감히 정비해 약 10억 원의 예산을 절감할 수 있을 것으로 전망했다.

주요 논의 대상에는 생활인구 확대와 미래교육 기반 구축을 비롯해 사계절 관광 활성화가 포함됐다. 첨단4지구 조성 기반 마련과 광역도시철도 추진 및 스마트농업 확대 등도 주요 시책으로 검토됐다.

인구와 교육 관광 첨단산업 농업 등 분야별 미래 성장동력을 폭넓게 점검하면서 담양의 중장기 발전을 견인할 정책 방향도 함께 논의했다.

담양군은 앞으로 민선 9기 공약과 군정 방향의 연계성을 비롯해 지역 현안 해결 가능성을 중점적으로 살필 계획이다. 국·시비 등 외부재원 확보 가능성과 부서 간 협업 체계도 함께 검토해 정책의 실효성과 실행력을 높인다는 방침이다.

박종원 군수는 "군정의 성과는 보고서 속 숫자가 아니라 군민이 체감하는 변화로 나타나야 한다"며 "확정된 시책은 각 부서가 책임감을 갖고 속도감 있게 추진해 실질적인 성과로 이어지도록 해달라"고 당부했다.

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