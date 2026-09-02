신동화 구리시장, 사노동 E-커머스 물류단지 개발방안 재검토 계획

[구리=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 구리시는 신동화 시장이 지난 1일 월례조회에서 사노동 E-커머스 물류단지 개발사업과 관련해 현 상황을 공유하고 사노동의 자족 기능 확충과 미래산업 육성을 위한 방안을 찾겠다고 2일 밝혔다.

신동화 구리시장이 지난 1일 월례 조회에서 발언하고 있다. [사진=구리시]

구리 E-커머스 물류단지 개발사업은 2020년 정부의 한국판 뉴딜 스마트 물류체계 사업 발표를 계기로 본격화했다. 당시 사업은 사노동 일원 약 96만㎡ 부지에 물류시설과 테크노밸리, 구리농수산물도매시장 이전 등을 연계해 새로운 성장거점을 조성하는 내용으로 추진됐다.

그러나 시는 지난 2022년 첫 번째 예비타당성조사에서 사업 타당성을 확보하지 못한 데 이어 사업계획을 보완해 2024년 재신청했지만 2026년 1월 두 번째 조사에서도 타당성이 부족하다는 결과를 사업 시행자인 LH로부터 통보받았다.

지난 8월 한국토지주택공사(LH)는 두 차례 예비타당성조사 결과와 물류시설의 비용 대비 편익과 주변 개발사업에 따른 사업비 증가 그리고 인근 지식산업센터의 장기 공실 등을 종합적으로 고려할 때 향후 재추진하더라도 타당성 확보가 어렵다고 전달한 것으로 알려졌다.

구리시는 이번 LH 검토 의견을 토대로 기존 사업 방식의 실현 가능성을 다시 점검하는 한편 사노동을 구리시의 자족 기능 확충과 미래산업 육성을 위한 성장거점으로 조성한다는 기본 방향은 유지한다는 방침이다.

시는 또 국토교통부와 LH 등 관계기관과 협의를 이어가며 입지와 주변 개발 여건을 종합적으로 재검토하고 기업 유치와 양질의 일자리 창출과 구리농수산물도매시장 이전 등 지역 현안을 유기적으로 연계할 수 있는 구체적 사업 방안을 마련할 계획이다.

신 시장은 "두 차례의 예비타당성조사 결과와 LH의 판단을 엄중하게 받아들이되 기존 사업의 지속 여부에만 시야를 한정해서는 안 된다"며 "그동안 축적해 온 성과를 토대로 무엇을 계승하고 무엇을 바꿀지 면밀히 판단해 사노동이 구리시의 미래를 견인하는 새로운 성장축으로 자리매김할 수 있는 실현 가능한 해법을 찾겠다"고 말했다.

asj7376@newspim.com