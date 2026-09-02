시흥시 '제2회 동네슈퍼 공동세일전' 참여 점포 모집

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9월 18~24일 개최, 관내 소규모 마트·슈퍼마켓 30개소 선착순 모집

유통비용 절감 및 생필품 할인 판매 지원, 홍보 현수막·판촉물 제공

[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 오는 18일부터 24일까지 이레간 개최되는 '제2회 동네슈퍼 공동세일전'에 참여할 관내 점포를 선착순 모집한다고 2일 밝혔다.

시흥시 동네슈퍼 공동세일전 홍보물. [사진=시흥시]

시흥시가 주최하고 시흥산업진흥원이 주관하는 이번 행사는 중소유통공동도매물류센터와 협력해 추진된다. 공동구매를 통해 유통비용을 절감하고 할인된 가격으로 생필품을 제공함으로써 골목상권 활성화와 지역 물가 안정을 도모키 위해 기획됐다.

모집 대상은 시흥시 소재 소규모 마트 및 슈퍼마켓 30개소다. 단 유흥업소, 프랜차이즈, 대형마트 등은 신청 대상에서 제외된다.

참여 점포로 선정되면 공동세일전 관련 현수막과 판촉물 등 현장 홍보 물품을 지원받는다. 참가를 희망하는 점포는 시흥산업진흥원 상권활성화센터를 방문하거나 전자우편으로 신청서를 제출하면 된다.

시 관계자는 "지난 6월 열린 1회 행사에 대한 시민들의 호응에 힘입어 2회 행사를 준비했다"며 "이번 공동세일전이 지역 소상공인과 시민 모두에게 실질적인 도움이 되길 바란다"고 전했다.

1141world@newspim.com