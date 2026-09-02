이소영 의원 "의왕역·정부과천청사역, 국토부 환승센터 기본계획 반영"

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대광위 '제4차 환승센터 기본계획' 발표, 의왕역 '신규'·정부과천청사역 '추가검토'

의왕역 총사업비 774억 원 규모, GTX-C·위례과천선 연계 광역교통 거점 조성

[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 더불어민주당 이소영 의원은 국토교통부 대도시권광역교통위원회(대광위)가 발표한 '제4차 환승센터 및 복합환승센터 구축 기본계획(2026~2030)'에 의왕역 환승센터가 신규사업으로 정부과천청사역 환승센터가 추가검토사업으로 각각 반영됐다고 2일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 여당 간사인 이소영 더불어민주당 의원이 11일 서울 여의도 국회에서 열린 제438회 국회(임시회) 제01차 기후에너지환경노동위원회 전체회의에서 발언을 하고 있다. 2026.08.11 jk31@newspim.com

이 의원에 따르면 이번 제4차 기본계획은 향후 5년간 전국 주요 거점의 환승 체계 구축 방향을 담은 국가 중장기 계획으로 수도권 35곳을 포함해 전국 65곳의 환승센터 사업이 수록됐다.

의왕역 환승센터는 수도권 신규사업 9곳 중 하나로 최종 선정됐다. 사업 기간은 2026년부터 오는 2031년까지며 총사업비 774억 원이 투입된다.

해당 사업은 향후 GTX-C 노선 개통과 위례과천선 의왕 연장, 의왕·군포·안산 공공주택지구 조성 등에 따른 광역교통 수요에 대응하고 의왕역 접근성 향상 및 주변 교통 혼잡을 완화키 위해 추진된다.

한편 정부과천청사역 환승센터는 수도권 내 유일한 '추가검토사업'으로 반영됐다. 향후 GTX-C 및 위례과천선 도입에 대비해 철도·버스·택시 간 연계 체계를 구축하는 사업으로 오는 2027년부터 2031년까지 총사업비 538억 원 규모로 제시됐다. 추가검토사업 특성상 향후 여건 변화에 따른 관계기관 협의와 사업화 추진 절차가 지속적으로 필요한 상황이다.

이소영 의원은 "의왕역과 정부과천청사역은 의왕·과천의 핵심 광역교통 거점으로, 향후 철도망 확충 시 환승 수요가 폭발적으로 증가할 지역"이라며 "의왕역 환승센터가 차질 없이 추진되도록 예산과 행정절차를 세심히 챙기는 한편 정부과천청사역 환승센터도 실제 본격 추진으로 이어질 수 있도록 대광위 등 관계기관과 긴밀히 협의해 나가겠다"고 강조했다.

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