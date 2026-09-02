광양농협, 하늘이 내린 광양 햅쌀 출하…추석 소비자 공략

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5kg·4kg 소포장으로 로컬푸드 판매

[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 광양농협은 세풍 간척지 수도작 계약재배단지에서 생산한 2026년산 하늘이 내린 광양쌀 햅쌀을 판매한다고 2일 밝혔다.

올해 햅쌀은 지난 5월 4일 세풍 간척지에서 첫 모내기를 시작해 지난달 27일 첫 벼베기를 진행한 뒤 건조와 가공 과정을 거쳐 출시됐다.

허순구 광양농협 조합장이 지난 1일 광양농협 로컬푸드 하나로마트에 전시된 2026년산 하늘이 내린 광양쌀 햅쌀을 살펴보고 있다.[사진=광양농협] 2026.09.02 chadol999@newspim.com

하늘이 내린 광양쌀은 광양농협이 지역 농가와 계약재배로 생산한 100% 국내산 쌀로 맑은 물과 깨끗한 토양에서 재배한 뒤 생산·건조·가공 전 과정의 품질관리를 거쳐 윤기와 찰기로 밥맛을 갖춘 제품으로 공급된다..

광양농협은 농촌 일손 부족에 대응하고 농가의 영농 부담을 덜기 위해 최신형 드론을 도입해 방제 면적을 지난해 같은 기간보다 120% 확대했으며 이를 통해 병해충 발생 시기에 맞춘 신속하고 정밀한 방제로 적기 작업과 피해 예방 효과를 높였다고 설명했다.

허순구 광양농협 조합장은 "계약재배 농가들이 안정적으로 영농활동을 이어가고 고품질 쌀을 생산할 수 있도록 현장 지원을 강화하겠다"고 말했다.

2026년산 하늘이 내린 광양쌀은 5㎏ 2만 4000원과 4㎏ 1만 9000원으로 광양농협 로컬푸드와 하나로마트에서 판매한다.

chadol999@newspim.com