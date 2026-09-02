안산시, 산단 대형화재 대응 민·관 맞춤형 소방용수 업무협약 체결

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

6개 기관·기업 참여, 에스피삼화·코리아써키트·포스코에스피 지하 수조 활용

이민근 시장 "기업 협력 바탕으로 산단 근로자·시민 안전 확보 총력"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 지난 1일 안산소방서, 한국산업단지공단 경기지역본부, 에스피삼화㈜, ㈜코리아써키트, ㈜포스코에스피 등 6개 기관·기업과 '산업단지 대용량 소방용수 활용 업무협약'을 체결했다고 2일 밝혔다.

이민근 안산시장(사진 오른쪽 세번째)이 1일 안산시청 제1회의실에서 진행된 '산업단지 대용량 소방용수 활용 업무협약식'에서 협약기관과 단체 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=안산시]

시에 따르면 이번 협약은 산업단지 내 대형화재 발생 시 민간 기업이 보유한 대규모 지하 수조를 소방용수로 활용해 안정적인 용수 공급체계를 구축하고 신속한 초기 진압을 지원하기 위해 추진됐다.

협약의 배경에는 지난 6월 7일 성곡동 산업단지에서 발생한 대형화재가 있다. 당시 종이공장에서 발생한 화재가 강풍으로 인근 공장으로 퍼지면서 소방 대응 2단계가 발령됐고 다수의 소화전이 동시에 작동하면서 소방용수 수급에 차질을 빚었다.

이에 따라 시와 관계기관은 산단 내 기업과의 민·관 협력 방안을 모색했다. 협약에 따라 에스피삼화㈜, ㈜코리아써키트, ㈜포스코에스피는 대형화재 발생 시 보유 중인 지하 수조의 물을 소방용수로 우선 공급하는 데 적극 협력키로 했다.

시는 공공 소방용수 한계를 극복하고 민간 자원을 연계한 유기적 대응망을 강화하는 한편 앞으로도 소방용수로 활용 가능한 민간 수조를 계속 발굴해 나갈 방침이다.

이민근 안산시장은 "지난 6월 산단 화재를 통해 대형화재 시 충분한 소방용수를 확보하는 것이 얼마나 중요한지 실감했다"며 "관계기관 및 민간 기업과의 긴밀한 협력을 바탕으로 화재 피해를 최소화하고 산단 근로자와 시민의 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com