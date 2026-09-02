서울시, 소나무재선충병 확산 차단 나선다…22개 동 반출금지 조치

동작구 소나무재선충병 발생, 긴급 대응체계 가동

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 지난달 27일 동작구에서 소나무재선충병 감염목 1주가 최종 확인됨에 따라 산림청 등 관계기관과 긴급 대응체계를 가동하고, 서울 전역의 확산 차단에 나선다고 2일 밝혔다. 이번 감염목은 동작구 삼일공원 내 소나무 1주로, 2차 진단을 거쳐 최종 확진됐다.

시는 발생 지역을 중심으로 피해 규모와 추가 감염 여부를 확인하기 위해 정밀예찰과 고사목 조사를 실시한다. 발생 원인과 확산 경로를 파악하기 위한 역학조사를 병행해 향후 방제방향을 마련할 계획이다.

관계기관 방제전략 회의 [사진=서울시]

또 소나무재선충병의 인위적인 확산을 차단하기 위해 동작구 7개동, 서초구 8개동, 관악구 7개동 등 총 22개 동을 반출금지구역으로 신규 지정·관리하고, 주요 도로와 산림 진입로 등을 중심으로 소나무류 이동단속을 강화한다.

'소나무재선충병 방제특별법'에 따라 미감염확인증 없이 소나무류를 이동하거나 감염 우려가 있는 소나무류·땔감을 무단 반입·이동하는 행위를 집중 단속하고, 재선충병 확산을 유발하는 불법행위에 대해서는 관련 법령에 따라 엄정 대응한다는 방침이다.

이동 제한 대상은 소나무, 해송, 잣나무, 섬잣나무 4종과 직경 2cm 이상의 벌채 산물이며, 위반 시 1년 이하 징역 또는 1000만원 이하 벌금에 처할 수 있다.

아울러 관계기관과 기존발생 지역과의 연관성, 주변 방제이력 및 소나무류 이동경로 등을 조사해 감염 원인을 파악할 예정이다. 동작구뿐만 아니라 서초구, 관악구 등 인접 자치구와 공동예찰을 실시해 자치구 경계를 넘어 발생지역이 확대되는 것을 차단하고, 서울시 전반의 소나무재선충병 발생·방제실태도 함께 점검한다.

하반기에는 정밀예찰 결과를 토대로 추가 감염목을 집중 방제하고 발생지역·확산 우려 지역에 대한 예찰을 강화하는 한편 필요지역에 대해서는 나무주사 등 예방적 방제를 추진할 계획이다.

김영환 정원도시국장은 "소나무재선충병은 발생 초기의 신속한 예찰과 방제가 무엇보다 중요하다"며 "관계기관과 공동 대응을 강화하고, 하반기 집중 방제를 추진해 확산을 차단하도록 최선을 다하겠다"고 강조했다. 소나무가 갑자기 말라 죽는 등 이상 증상이 나타나면 즉시 신고해 줄 것도 당부했다.

kh99@newspim.com