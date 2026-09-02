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국힘 기장 시·군의원, 공공사업 중단 결정 반발…정책 판단 놓고 정면 충돌

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AI 핵심 요약

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  • 우성빈 기장군수가 2일 공공사업 중단 논란에 휩싸였다.
  • 국민의힘은 체육시설·스마트도시 미신청 등을 문제 삼았다.
  • 기장군에 사업 재검토와 협약·문서 공개를 요구했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

명례리 산폐장 방어선 치유의 숲·체육공원
NC메디 소각장 이전협약 장소·용량 등 논란

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 기장군이 추진해 온 공공사업이 더불어민주당 우성빈 군수 취임 이후 잇달아 멈추면서 재정 효율성과 행정 판단을 둘러싼 논란이 커지고 있다.

국민의힘은 우 군수를 겨냥해 산업폐기물 매립장 대응용 사업과 체육시설, 스마트도시 공모, 의료폐기물 소각시설 이전 협약까지 한꺼번에 도마 위에 올렸다.

기장군 국민의힘 박종철 부산시의원과 군의원들은 2일 오전 10시 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 기장군의 주요 공익사업 중단과 국비 지원사업 미신청, NC메디 의료폐기물 소각시설 이전협약 내용 공개 등을 요구했다.

부산 기장군 국민의힘 박종철 부산시의원과 군의원들이 2일 오전 10시 부산시의회 브리핑룸에서 기장군의 주요 공익사업 중단과 관련해 기자회견을 하고 있다.[사진=부산시의회] 2026.09.02

이들은 "장안읍 명례리 산74번지 일대 민간 대규모 산업폐기물 매립장 추진과 관련해 기장군이 두개의 방어선으로 설정한 '장안 치유의 숲'(상부)과 '명례체육공원'(하부) 사업이 군수 취임 후 동시에 방치·중단됐다"고 직격했다.

그러면서 "치유의 숲에는 약 22억 원이 투입됐으나 현재 사실상 방치 상태이며 명례체육공원은 모든 행정절차를 마친 상태에서 용역 중단과 계약 해지, 토지·지장물 보상까지 중지됐다"고 각을 세웠다.

이어 "기장군은 부산시에 산폐장 반대 근거로 '촬영소·사찰·치유의 숲 등 문화시설 밀집 지역'이라고 제출해 왔는데 이들 공공시설 사업을 멈추면 반대 논리가 약화된다" 주장했다.

이들은 "기장군은 월드컵빌리지 종합운동장(559억 원), 유스호스텔(25억 원), 명례체육공원(178억 3,200만 원), 일광·철마 파크골프장 등 체육시설 5개 사업을 인수위원회 권고 등을 이유로 중단했다"고 설명했다.

또 "이 중 월드컵빌리지 종합운동장과 유스호스텔은 각각 기본·실시설계용역까지 착수한 상태였으며 명례체육공원은 도시관리계획·공유재산심의·지방재정투자심사 등을 모두 통과한 후 보상협의 중지로 이어졌다"고 쓴소리를 던졌다.

이들은 "중단 시 매몰비용 산정을 위해 ▲이미 지출액 ▲회수 어려운 비용 ▲계약정산 추가 부담액 등을 구분해 공개하라"며 "재정 효율성만 내세우기엔 근거가 부족하다"고 직격탄을 날렸다.

그러면서 "국토교통부 강소형 스마트도시 조성사업(국비 최대 80억 원·지방비 매칭)에 기장군이 적격 판정을 받았으나 최종 신청을 하지 않아 사업이 무산됐다"고 언급하며 "이 사업에는 정관초·신정초·모전초 일대 보행자 보호용 AI 볼라드 설치, AI 기반 도시안전 플랫폼, 산불 조기감지 드론, 전기차 충전 시스템 등이 포함돼 있었다"고 덧붙였다.

이어 "적격 판정은 신청 자격을 의미하며 조정이나 대안 제출 경로가 있었음에도 기회를 놓쳤다"며 "최소한 학교 앞 AI 볼라드는 군비로라도 즉시 추진해야 한다"고 요구했다.

이들은 "기장군은 지난달 24일 NC메디와 의료폐기물 소각시설 비주거지 이전 업무협약을 체결했다고 밝힌 바 있다"면서도 "협약서에 ▲이전 후보지 미정 ▲이전 후 처리용량 규정 없음 ▲이행 기한 및 미이행 시 조치 조항 부재 등 핵심 내용이 비어 있다"고 지적했다.

또 "2027년 소각용량을 하루 50t에서 250t으로 5배 늘리는 변경 허가를 신청한 상태이며 반경 1km 안에 초·중·고교가 있고 정관신도시에 약 8만 2000명이 거주하는 점을 고려할 때 증설 영향이 우려된다"고 목소리를 높였다.

이들은 "지난 2021년 5월 부산시와 기장군은 낙동강유역환경청이 허가하더라도 도시계획시설 결정은 입안하지 않겠다고 합의해 증설을 사실상 막아온 경위도 있어, 현재 행정 방향 전환의 배경과 협약 내용을 투명하게 공개해야 한다"고 압박했다.

박종철 시의원은 "네 가지 사안은 각각 다른 사업이지만 공통적으로 공익사업이 설명 없이 멈추고 근거는 뒤로 미루며 당사자에게는 통보하는 방식"이라고 맹비난했다.

박 시의원은 이날 기장군에 ▲명례체육공원 취소·용역 중단 재검토 및 치유의 숲 방치 해소 ▲산폐장 반대 입장 및 대응계획 공식 발표 ▲5개 사업 중단 결정문·검토보고서·결재문서 공개와 예산 편성액·원인행위액·실제 지출액·계약정산액·예상 매몰비용 구분 공개 및 주민 참여 설명회 개최 ▲강소형 스마트도시 미신청 경위 공개와 학교 앞 AI 볼라드 군비 추진 ▲NC메디 협약서 전문과 이전 후보지·처리용량·이행기한 조항 공개 및 주민 참여 협의체 구성 ▲명례 일대 폐기물 처리시설 입지 불가 군수 공개 확약 등 6가지를 요구했다.

ndh4000@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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