순천시, 임신부터 양육까지 생애주기별 지원망 구축

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난임·출산·영유아 돌봄 통합 지원

[순천=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 순천시는 저출생과 인구감소에 대응하기 위해 임신 준비부터 출산과 영유아 양육까지 생애주기별 맞춤 지원을 강화한다고 2일 밝혔다.

시는 임신을 준비하는 신혼부부와 예비부부에게 1인당 7만원 한도의 임신 관련 건강검진비를 지원하고 난임부부 진단검사비와 시술비 및 한방 난임치료 비용도 지원한다.

생애초기 건강관리 사업의 전담간호사가 가정을 방문해 영아의 건강상태를 확인하고있다.[사진=순천시] 2026.09.02 chadol999@newspim.com

이어 임신부에게 풍진과 B형간염 항체 및 빈혈과 매독 및 HIV 등에 대한 산전검사를 무료로 제공하며 엽산제와 철분제 및 태아 기형아 검사비도 지원한다.

출산 이후에는 출생아 1인당 100만 원의 산후조리비와 공공산후조리원 이용료를 지원하고 전문간호사와 사회복지사가 가정을 찾아 임산부 및 24개월 미만 영아의 건강과 양육을 관리하는 생애초기 건강관리사업도 추진한다.

또 시는 2023년 이후 출생아에게 출생 순위에 따라 500만~2000만 원의 출산장려금을 지급하고 2024년 이후 출생아 가운데 1세가 된 아동에게는 18세까지 매월 20만원의 출생기본소득을 지원한다.

이와 함께 첫만남이용권은 첫째아에게 200만 원을 지급하고 둘째아 이상에게는 300만 원을 국민행복카드 바우처로 제공하며 다자녀 가정에는 육아용품 구입비와 출산 및 육아용품 대여 서비스도 지원한다.

아울러 시는 미숙아와 선천성 이상아 의료비 및 선천성 대사이상과 난청 검사 및 영유아 발달 정밀검사비를 지원하고 고위험 임산부와 청소년 산모의 임신 및 출산 의료비 지원도 병행한다.

chadol999@newspim.com