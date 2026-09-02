부안 위도 상사화축제 5~6일 개최…주민 주도 체험형

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꽃길 스탬프·에코 플로깅·사진대회부터 띠뱃놀이·축하공연까지 다채로운 행사

[부안=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 부안군은 제11회 위도상사화축제가 오는 5~6일 위도해수욕장 공연장과 위도상사화 군락지 일원에서 펼쳐진다고 2일 밝혔다.

위도면 주민자치위원회와 위도면이 주최·주관하는 이번 축제는 지역 대표 자생식물인 순백의 위도상사화 개화 시기에 맞춰 섬의 아름다운 풍경과 지역 고유의 문화·체험을 함께 즐길 수 있도록 마련됐다.

순백의 상사화 물결[사진=부안군]2026.09.02 gojongwin@newspim.com

특히 지역 주민들이 축제 기획과 운영에 직접 참여하는 주민 주도형·체험형 행사로 관광객과 함께 축제를 만들어갈 예정이다.

올해는 꽃 감상에 그치지 않고 관광객들이 직접 걷고 체험하며 즐길 수 있는 프로그램을 확대했다.

첫날인 5일 오전 10시부터 상사화 군락지를 따라 걷는 '꽃길 스탬프 투어', '상사화 꽃 사진 촬영대회', 해양쓰레기를 수거하는 '에코 플로깅', '사랑과 추억의 리본(자물쇠) 달기', 먹거리장터 등이 운영된다.

오후에는 주민자치프로그램인 색소폰, 난타, 노래교실 공연을 시작으로 위도바지락까기 명인선발전과 국가무형유산 위도띠뱃놀이 공연이 이어진다. 오후 7시에는 축제 기념식이 열리며 오후 8시부터 초대가수 축하공연, 한마당 노래자랑, 경품추첨 등이 진행된다.

둘째 날인 6일에는 관광객들이 정해진 일정에 얽매이지 않고 각자의 여행 일정과 취향에 따라 위도의 자연과 축제 콘텐츠를 여유롭게 즐길 수 있는 프로그램이 이어진다.

gojongwin@newspim.com