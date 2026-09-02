'북미는 HEV, 유럽은 아이오닉3' 판매 강화…현대차 하반기 승부수

GV80 첫 하이브리드 국내·미국 투입

유럽은 튀르키예 생산 소형 EV로 중국차 대응

관세·환율 변수 속 신차 생산 극대화

고수익 차종 판매와 현지화가 수익성 가를 듯

[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 현대자동차가 올해 하반기 북미에서는 하이브리드차(HEV), 유럽에서는 소형 전기차 아이오닉3를 앞세워 판매와 수익성 회복에 나선다. 미국 관세 부담과 전기차 수요 변동, 중국 완성차 업체의 유럽 공세가 겹친 가운데 신차 효과와 고수익 차종 판매 비중 확대로 실적 방어에 나서는 모습이다.

2일 완성차 업계에 따르면 현대차의 하반기 전략은 권역별 수요에 따라 갈린다. 북미에서는 스포츠유틸리티차(SUV)와 HEV를 결합해 평균판매가격(ASP)과 판매 믹스를 끌어올리고, 유럽에서는 가격 경쟁력을 갖춘 소형 전기차 아이오닉3를 통해 전동화 판매 모멘텀을 확보하는 데 초점이 맞춰졌다.

현대차는 권역별 수요에 맞춰 전동화 방식을 달리하고 있다. 미국에서는 HEV와 엔진을 발전기로 활용해 배터리를 충전하는 주행거리 연장형 전기차(EREV) 등 다변화한 전동화 차종으로 수요 변화에 대응하고, 유럽에서는 현지 생산 소형 전기차로 가격 경쟁에 맞서는 방식이다. 전동화 전환 속도가 지역별로 엇갈리는 상황에서 차종 구성과 생산 거점을 함께 조정해 수익성 저하를 방어하려는 전략으로 해석된다.

현대차는 올해 2분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 하반기 유럽 시장에 아이오닉3를 출시해 전동화 라인업을 강화하고 판매 모멘텀을 확대하겠다고 밝혔다. 중국 전기차 업체의 공세가 거센 유럽 시장에서 아이오닉3의 가격 경쟁력을 앞세워 시장 대응에 나서겠다는 방침이다.

[인포그래픽=챗GPT] 2026.09.02

◆ 북미는 HEV...GV80 등 고수익 차종 판매 확대

북미는 현대차 하반기 실적을 좌우할 최대 시장이다. 미국의 관세 정책과 전기차 수요 변화, 소비자 구매 부담이 겹치면서 순수 전기차만으로 판매를 끌어올리기 어려운 환경이 이어지고 있다. 현대차는 HEV와 SUV 중심 제품 믹스로 수요 변화에 대응할 계획이다.

현대차는 하반기 제네시스 브랜드의 첫 하이브리드 모델인 GV80 하이브리드를 국내와 미국 시장에 투입한다. 프리미엄 SUV인 GV80에 HEV 파워트레인을 더해 제네시스의 전동화 선택지를 넓히고, 고수익 차종 판매 비중을 높이겠다는 전략이다.

신형 투싼과 투싼 하이브리드는 하반기 이후 현대차의 SUV·HEV 판매를 뒷받침할 핵심 차종으로 꼽힌다. 현대차는 5세대 완전변경 투싼을 올해 4분기부터 일부 초기 시장에 선보일 계획이다.

국내 출시와 미국을 비롯한 해외 시장별 판매 시점은 아직 확정·공개되지 않았다. 업계에서는 국내 고객 인도가 올해 4분기에 시작되고, 미국 등 주요 해외 시장은 내년부터 순차 출시될 가능성이 거론된다.

투싼은 누적 판매 1000만대를 넘긴 현대차의 대표 글로벌 SUV다. 올해 1~7월 미국 판매는 13만8883대로 현대차 미국 전체 판매량의 약 24%를 차지했다. 신형 투싼의 국내외 투입 시점과 초기 공급 물량은 북미 SUV 판매, HEV 판매 믹스, 현지 생산 가동률에 영향을 줄 변수다.

HEV는 전기차 수요 변화에 대응하면서도 수익성을 방어할 수 있는 차종이다. 전기차보다 배터리 원가 부담이 상대적으로 작고 충전 인프라 제약에서도 자유로운 데다, SUV와 결합하면 높은 평균판매가격을 확보할 수 있다. 현대차의 올해 상반기 HEV 판매는 36만3000대로 전년 동기보다 18% 늘었다.

호세 무뇨스 현대자동차 대표이사 사장 [사진=블룸버그]

◆ 유럽은 아이오닉3...튀르키예 생산 소형 전기차

유럽 전기차 시장의 핵심은 아이오닉3다. 현대차는 지난달 튀르키예 이즈미트 공장에서 아이오닉3 양산을 시작하고, 하반기 유럽 주요 시장에 순차 출시한다. 아이오닉3는 현대차가 유럽 시장에 처음 선보이는 B세그먼트 소형 전기차로, 소형차 수요가 두터운 유럽에서 전동화 전략 차종이다.

현대차는 이즈미트 공장에 약 2억5000만유로를 투자해 전기차 생산 체계를 구축했다. 아이오닉3는 초기 연간 3만대 규모로 생산되며, 현대차는 2027년부터 유럽에서 연간 4만대 이상 판매를 목표로 한다. 현대차의 첫 해외 생산기지인 이즈미트 공장이 해외 완성차 업체 가운데 튀르키예에서 처음으로 승용 전기차를 생산하는 거점이 됐다는 점도 의미가 있다.

아이오닉3의 승부처는 가격과 공급이다. 유럽은 탄소 규제 강화로 전기차 전환이 이어지고 있지만, BYD 등 중국 업체의 저가 공세와 유럽 현지 브랜드의 신차 출시가 맞물리며 시장 경쟁이 치열하다. 현대차는 아이오닉3로 고가 전용 전기차 중심의 라인업을 보완하고, 대중적인 소형 EV 수요까지 흡수한다는 구상이다. 현지 생산은 가격 경쟁력뿐 아니라 공급 안정성과 물류비 절감에도 직접 연결된다.

정의선 현대차그룹 회장은 지난 7월 30일 이즈미트 공장을 찾아 아이오닉3 생산 준비와 품질 관리 상황을 직접 점검했다. 아이오닉3가 유럽 시장의 새 볼륨 모델로 자리 잡으려면 초기 품질 안정, 목표 물량의 적기 공급, 중국산 저가 전기차와의 가격 차별화가 동시에 이뤄져야 한다.

상반기 실적을 압박했던 현대차 국내 생산 변수는 해소됐다. 엔진 밸브 협력사 화재에 따른 공급 차질은 대체 부품 개발·적용을 통해 정상화됐고, 임금협상 과정에서 발생했던 노조 파업도 지난달 잠정합의안 도출과 조합원 찬반투표 가결로 마무리됐다. 현대차 노조는 지난달 31일 실시한 투표에서 찬성 61.55%로 합의안을 가결했다.

현대차 노사 협상 타결은 하반기 생산 불확실성을 덜었다는 점에서 의미가 크다. 정상화된 생산 라인을 얼마나 수익성 높은 차종에 효율적으로 배분하느냐가 관건이다.

현대차 디 올 뉴 투싼. [사진=현대차그룹]

◆ 달러/원 환율도 변수...1502원서 1370원대

현대차 하반기 실적에는 달러/원 환율도 주요 변수다. 고환율이 수출 채산성과 원화 환산 매출을 떠받치던 환경이 빠르게 바뀌고 있기 때문이다.

현대차가 2분기 실적에 적용한 평균 환율은 1502원으로 전년 동기보다 7% 높았다. 당시 원화 약세는 글로벌 판매 감소와 관세 부담 등의 영향을 일부 상쇄하는 역할을 했다. 반면 환율은 지난달 31일 장중 1367.9원까지 하락하며 약 13개월 만에 1360원대에 진입했다. 이후 1일 서울 외환시장에서는 전 거래일보다 1.8원 오른 1370.4원에 주간 거래를 마쳤다. 2분기 평균 환율과 비교하면 여전히 약 132원 낮은 수준이다.

다올투자증권은 원·달러 환율이 100원 변동할 경우 현대차의 연간 영업이익이 약 2조2000억원, 기아는 약 1조3000억원 증감할 수 있다고 분석했다. 이를 단순 적용하면 환율이 100원 하락할 경우 현대차의 연간 영업이익은 약 2조2000억원 줄어들 수 있다는 의미다. 다만, 이는 판매량과 차종별 판매 믹스, 원자재 가격, 해외 생산 및 현지 조달 비중 등이 일정하다는 가정에 기초한 민감도 분석으로 실제 영향은 달라질 수 있다.

환율 하락은 수출 채산성에는 부담이지만, 원가 측면에서는 일부 상쇄 효과도 낸다. 원화 강세는 국내 수출 차량의 달러 매출을 원화로 환산할 때 불리하지만, 철강재·비철금속·배터리 소재와 수입 부품, 에너지 등 달러 결제 원가를 낮추는 효과가 있다.

해외 판매와 국내 수출 비중이 큰 현대차에는 환율 하락으로 인한 수익성 부담이 직접적인 변수로 꼽힌다. 이에 따라 관세 부담과 환율 변화에 따른 수출 채산성 저하를 신차와 현지화로 얼마나 상쇄하느냐가 핵심 과제로 보인다.

이와 함께 미국·유럽·인도 등 해외 생산법인의 판매, 현지 통화 기준 비용과 원재료 조달 구조가 함께 맞물린 만큼, 환율의 절대 수준보다 달러·유로·루피 등 주요 통화의 흐름, 지역별 생산·판매 균형, 원자재 가격 변화가 수익성에 더욱 직접적으로 작용할 것으로 분석된다.

업계 한 관계자는 "2분기 평균 1502원이던 원·달러 환율이 1370원대까지 내려오면서 수출 채산성의 완충 장치가 약해진 상황에서 북미에서는 HEV·EREV·제네시스 SUV로 대당 수익성을 높이고, 유럽에서는 아이오닉3 현지 생산으로 가격·물류 경쟁력을 확보해야 한다"며 "관세와 환율이라는 두 비용의 변수를 신차와 현지화로 상쇄할 수 있느냐가 하반기 실적 회복의 핵심"이라고 내다봤다.

peoplekim@newspim.com