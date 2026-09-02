'제34회 경기도 청소년예술제' 성황리 종료...4100여명 열띤 '배틀'

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수원서 본선 열려, 음악·무용·대중문화 등 15개 종목 591개 팀 경연

영상 제작 역량 반영한 '숏폼' 부문 신규 도입, 도지사상 등 총 686점 시상

이승희 과장 "청소년이 꿈과 끼 펼칠 수 있도록 시군 협력·지원 지속할 것"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 주최하고 경기도청소년활동진흥센터가 주관한 '제34회 경기도 청소년예술제'에 도내 청소년 591개 팀, 총 4145명이 참가해 열띤 경연을 펼쳤다.

제34회 경기도청소년예술제 경연사진-댄스. [사진=경기도]

2일 도에 따르면 청소년예술제는 청소년들의 문화예술 역량을 발굴하고 창의적 성장을 돕기 위해 마련된 행사로 시군 예선을 거쳐 선발된 초·중·고등학생들이 지난 8월 25일부터 29일까지 수원청소년문화센터와 장안구민회관에서 본선 무대를 꾸몄다.

참가자들은 ▲음악(한국음악 성악·기악, 서양음악 합창·기악합주) ▲무용(한국무용·외국무용 독무·군무)▲문예(시·산문, 숏폼)▲사물놀이(앉은반·농악 선반)▲대중문화(댄스·보컬·밴드) 등 5개 부문 15개 종목에서 실력을 겨뤘다.

제34회 경기도청소년예술제 경연사진-밴드. [사진=경기도]

특히 올해는 미디어 트렌드를 반영해 문예 부문에 '숏폼 영상' 종목을 신설했다. 숏폼 공모는 지난달 24일부터 30일까지 온라인 방식으로 진행됐다.

경연 결과 종목별 대상 34명(팀)과 최우수상 37명(팀)을 포함해 총 96점의 경기도지사상이 수여됐다. 아울러 경기도의회 의장상(우수상) 22점, 주관단체장상(장려·특별상) 568점 등 총 686점에 대한 시상이 이뤄졌다.

제34회 경기도청소년예술제 경연사진-사물놀이 앉은반. [사진=경기도]

종목별 수상 결과와 현장 사진은 경기도 청소년예술제 누리집에서 확인 가능하며 시·산문 및 숏폼 등 문예 부문 심사 결과는 오는 9월 7일 발표될 예정이다.

이승희 경기도 청소년과장은 "청소년예술제는 청소년들이 예술을 통해 자신감을 키우고 진로를 탐색할 수 있는 소중한 무대"라며 "앞으로도 시군과 적극 협력해 다양한 청소년 문화예술 프로그램을 지속해서 이어가겠다"고 밝혔다.

제34회 경기도청소년예술제 경연사진-서양음악 합창. [사진=경기도]

1141world@newspim.com