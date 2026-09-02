'제34회 경기도 청소년예술제' 성황리 종료...4100여명 열띤 '배틀'

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 2일 제34회 청소년예술제를 열었다.
- 도내 청소년 591개 팀, 4145명이 경연했다.
- 대상 등 686점 시상, 문예 결과는 7일 발표다.
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영상 제작 역량 반영한 '숏폼' 부문 신규 도입, 도지사상 등 총 686점 시상
이승희 과장 "청소년이 꿈과 끼 펼칠 수 있도록 시군 협력·지원 지속할 것"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 주최하고 경기도청소년활동진흥센터가 주관한 '제34회 경기도 청소년예술제'에 도내 청소년 591개 팀, 총 4145명이 참가해 열띤 경연을 펼쳤다.
2일 도에 따르면 청소년예술제는 청소년들의 문화예술 역량을 발굴하고 창의적 성장을 돕기 위해 마련된 행사로 시군 예선을 거쳐 선발된 초·중·고등학생들이 지난 8월 25일부터 29일까지 수원청소년문화센터와 장안구민회관에서 본선 무대를 꾸몄다.
참가자들은 ▲음악(한국음악 성악·기악, 서양음악 합창·기악합주) ▲무용(한국무용·외국무용 독무·군무)▲문예(시·산문, 숏폼)▲사물놀이(앉은반·농악 선반)▲대중문화(댄스·보컬·밴드) 등 5개 부문 15개 종목에서 실력을 겨뤘다.
특히 올해는 미디어 트렌드를 반영해 문예 부문에 '숏폼 영상' 종목을 신설했다. 숏폼 공모는 지난달 24일부터 30일까지 온라인 방식으로 진행됐다.
경연 결과 종목별 대상 34명(팀)과 최우수상 37명(팀)을 포함해 총 96점의 경기도지사상이 수여됐다. 아울러 경기도의회 의장상(우수상) 22점, 주관단체장상(장려·특별상) 568점 등 총 686점에 대한 시상이 이뤄졌다.
종목별 수상 결과와 현장 사진은 경기도 청소년예술제 누리집에서 확인 가능하며 시·산문 및 숏폼 등 문예 부문 심사 결과는 오는 9월 7일 발표될 예정이다.
이승희 경기도 청소년과장은 "청소년예술제는 청소년들이 예술을 통해 자신감을 키우고 진로를 탐색할 수 있는 소중한 무대"라며 "앞으로도 시군과 적극 협력해 다양한 청소년 문화예술 프로그램을 지속해서 이어가겠다"고 밝혔다.
1141world@newspim.com