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AI·전장 승부는 협력사부터…삼성전기, 기술 동맹 강화

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AI 핵심 요약

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  • 삼성전기는 2일 협력사 포럼을 열고 기술 협업을 강화했다.
  • AI 서버·전장용 부품 경쟁력 위해 협력사를 전략 파트너로 키우겠다고 했다.
  • 2027년까지 2000억원 투입해 자금·기술 지원을 확대한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

협력사 40여곳과 현장 소통…신제품 로드맵·시장 전망 공유
900여 협력사 생태계 강화…3년간 2000억원 상생 지원

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전기가 인공지능(AI) 서버와 전장 등 고성장 시장 공략을 위해 협력사와의 기술 협업을 강화한다. 완제품 경쟁력이 개별 부품뿐 아니라 소재·부품 공급망 전반의 기술력과 품질 경쟁력에 좌우되는 만큼 협력사를 단순 공급처가 아닌 미래 기술을 함께 개발하는 전략적 파트너로 끌어올리겠다는 구상이다.

삼성전기는 2일 경남 양산에 위치한 협력사 '화인테크놀리지'에서 '2026년 협력사 현장방문 소통포럼'을 열었다고 밝혔다. 행사에는 장덕현 삼성전기 사장을 비롯한 주요 경영진과 협력사 대표 40여명이 참석했다. 기존 협력사 협의회인 협부회 회원사뿐 아니라 경상권 소재 협력사도 추가로 초청해 지역 현장의 의견을 들었다.

삼성전기 장덕현 사장이 협력사를 방문해 발표하고 있다. [사진=삼성전기 제공]

장 사장은 직접 삼성전기의 경영 현황과 사업부별 주요 추진 방향을 설명하고 AI·서버, 전장 등 고성장 시장을 겨냥한 부품 기술 차별화를 강조했다. 이어 성장 전략과 신제품 로드맵, 글로벌 시장 전망 등을 놓고 협력사 대표들과 의견을 나누고 공급망 현장에서 필요한 지원 방안도 논의했다.

장 사장은 "미래 산업 기술의 실현은 부품·소재 경쟁력이 뒷받침돼야 가능하다"며 "긴밀한 신뢰와 협력을 바탕으로 핵심기술을 확보하고 글로벌 시장에서 성장 기회를 만들어 나가자"고 말했다. AI 서버용 MLCC와 전장용 카메라모듈 등 고부가 시장에서 경쟁이 치열해지는 만큼 협력사의 소재·공정 기술까지 함께 끌어올려야 한다는 의미다.

삼성전기는 현재 연 매출 10억원대부터 1조원대 기업까지 국내외 약 900개 협력사와 거래하고 있다. 이 가운데 국내 핵심 부품업체 40곳이 협부회 회원사로 활동 중이다. 협부회는 1986년 결성돼 올해로 40년째 협력 관계를 이어오고 있다.

협력사에 대한 자금·기술 지원도 확대하고 있다. 삼성전기는 동반성장위원회와 체결한 '협력기업 생태계 강화 협약'에 따라 2025년부터 2027년까지 3년간 2000억원을 투입한다. 상생펀드를 통한 자금 지원뿐 아니라 생산성·품질 개선, 전문기술 교육 등을 지원해 협력사의 경쟁력 자체를 높이는 데 초점을 맞추고 있다.

삼성전기는 이번 현장 방문에서 나온 의견을 토대로 협력사별 맞춤형 지원과 상생 과제를 추가 발굴할 계획이다. AI·전장 등 고부가 부품 시장이 빠르게 성장하는 가운데 공급망 전반의 기술력을 끌어올려 삼성전기와 협력사가 함께 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보한다는 전략이다.

mkyo@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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