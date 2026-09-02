영동 올해 첫 벼 베기…"추석 차례상에 올릴 쌀입니다"

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상촌면 하도대리서 4월 26일 모내기한 '해들벼' 수확…128일 만

[영동=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 영동에서 올해 첫 벼 수확이 시작됐다. 영동군은 전날 상촌면 하도대리 남기생 씨의 논 0.5㏊에서 올해 첫 벼 베기를 진행했다고 2일 밝혔다.

영동 올해 첫 벼 수확. [사진=영동군] 2026.09.02 baek3413@newspim.com

남 씨는 지난 4월 26일 영동에서 가장 먼저 모내기를 한 농가다. 모를 심은 지 128일 만에 지역 첫 수확의 주인공이 됐다.

이날 수확한 벼는 조생종인 '해들벼'다. 밥맛이 좋고 수확량도 비교적 높은 품종으로 이번에 거둔 쌀은 추석 차례상에 오를 예정이다.

영동군에서는 이번 첫 수확을 시작으로 10월 중순까지 지역 곳곳에서 벼 수확이 이어질 것으로 예상하고 있다. 올해 작황은 지난해와 비슷한 수준으로 전망된다.

이정서 영동군농업기술센터 소장은 "올해는 기상 여건이 비교적 좋았고 병해충 발생도 없어 지난해와 비슷한 작황을 보이고 있다"고 말했다.

영동군에서는 현재 2078개 농가가 803㏊ 규모의 논에서 벼농사를 짓고 있다.

baek3413@newspim.com