서울형 학교 밖 청소년 지원, 해외서 주목…日 연구진 지원센터 방문

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3일 일본 도호쿠분카가쿠엔대학교 연구진 방문 예정

7월 탄자니아·8월 일본 국회의원 이어 세 번째 발길



[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시의 학교 밖 청소년 통합지원 정책을 살펴보기 위한 해외 교육·연구 관계자들의 방문이 이어지고 있다.

2일 서울시에 따르면 오는 3일 일본 도호쿠분카가쿠엔대학교 현대사회학부 야마오 다카노리 교수 등 연구진이 서울특별시학교밖청소년지원센터를 방문한다. 연구진은 학교 밖 청소년과 사회적 고립·은둔 청소년의 관계 회복과 자립 지원 사례를 살펴보고 한국과 일본의 지원 방식을 논의할 예정이다.

8월 24일 일본 중의원 우키시마 도모코 의원과 독립행정법인 국립청소년교육진흥기구 관계자들이 서울특별시학교밖청소년지원센터를 방문했다. [사진=서울시]

서울시는 학교 밖 청소년을 단순히 학업 복귀가 필요한 대상으로 보지 않고 학습·진로·상담·정서·활동·자립 등을 종합적으로 지원하고 있다. 고립 청소년의 사회 참여를 돕는 대면 프로그램을 비롯해 가족관계 회복을 위한 '가족 멘토링', 체험활동을 제공하는 '집 밖 챌린지', 인턴십·창업 지원사업 등을 운영한다.

야마오 교수 연구진은 이 가운데 고립·은둔 청소년 지원과 대면 프로그램, 가족·지역사회와의 관계 형성, 당사자 참여 방식 등을 중점적으로 살펴볼 예정이다. 이를 통해 '관계 회복→사회 참여→자립과 도전'으로 이어지는 서울시 지원 체계를 공유하고 양국의 학교 밖 청소년 정책을 비교한다.

앞서 지난달 24일에는 일본 중의원 우키시마 도모코 의원과 국립청소년교육진흥기구 관계자들이 센터를 방문해 인턴십·창업, 상담·정서, 문화·예술 활동 등 서울시의 통합지원 사업을 살펴봤다.

지난 7월에는 탄자니아 교육과학기술부와 성인교육원, 총리실 지방행정부 관계자들도 센터를 찾았다. 이들은 학교 밖 청소년 발굴부터 자립까지 이어지는 서울시의 원스톱 지원 체계를 살펴보고 이를 탄자니아의 학교 밖 청소년 통합교육 프로그램인 'IPOSA'에 접목하는 방안을 검토했다.

서울시는 학교 밖 청소년이 필요한 지원을 한 곳에서 받을 수 있도록 온라인 원스톱 플랫폼을 운영하고 있다. 센터에 등록하면 추가 증빙 없이 학업·진로·상담·활동 등 관심 분야의 프로그램을 신청할 수 있다. 검정고시 준비부터 대학 진학, 직무교육부터 인턴십·창업까지 개인 상황에 따라 단계적으로 지원받을 수 있다.

이해선 서울시 평생교육국장은 "관계 회복부터 사회 참여, 진로와 자립까지 이어지는 서울시의 지원을 더욱 촘촘히 하는 한편, 국제적 공유를 통해 서울형 학교 밖 청소년 지원 정책을 확산하고 한 단계 더 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

blue99@newspim.com