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경북도립국악단 이정필 상임지휘자 4년만에 컴백

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  • 경북도는 2일 이정필을 도립국악단 상임지휘자로 위촉했다
  • 이정필은 2019년부터 2022년까지 제8대 지휘자를 지냈다
  • 경북도는 대표 레퍼토리·상설공연 등 확대에 나선다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

경북도, 10대 상임지휘자 위촉...도립국악단 큰 활력 기대
경북형 창작 레퍼토리·무용 융복합·대구경북 예술동행...새 도약 본격화

[안동=뉴스핌] 남효선 기자 = 이정필 지휘자가 경북도립국악단의 상임지휘자로 다시 돌아왔다.

경북도는 이정필 지휘자를 경북도립국악단 제10대 상임 지휘자로 위촉했다고 2일 밝혔다.

이철우 경북지사가 1일 이정필 신임 경북도립국악단 상임지휘자에게 위촉장을 수여한 후 기념촬영하고 있다.[사진=경북도]2026.09.02 nulcheon@newspim.com

이정필 신임 지휘자는 국립국악고등학교와 부산대학교에서 대금을 전공하고 중앙대학교에서 지휘 석사, 부산대학교 대학원에서 예술경영 박사학위를 취득하는 등 연주와 지휘, 예술경영을 두루 갖춘 문화예술 전문가다. 이 지휘자는 진주시립국악관현악단 지휘자, 국립부산국악원 연주단 예술감독, 부산시립국악관현악단 상임 지휘자를 거쳐 2019년 6월부터 2022년 1월까지 경북도립국악단 제8대 상임 지휘자를 지냈으며 이후 재단법인 부산문화회관 대표이사로 예술단 운영을 총괄했다.

국·공립 국악단체 간 교류·협업을 선도하고 다양한 국악 공연을 기획해 온 경험은 지역 전통문화자원을 현대적 공연 콘텐츠로 확장하는 데 강점이 될 것으로 기대된다.

경북도는 신임 지휘자를 중심으로 경북의 정체성을 담은 대표 레퍼토리를 발굴하고 歌·樂·舞(민요·기악·무용)가 어우러지는 경북형 국악 콘텐츠로 도립국악단을 도민 생활 속의 '경북도민의 국악단'으로 만들어갈 방침이다.

이를 위해 신임 지휘자와 함께 ▲경북을 무대화하는 대표 레퍼토리 제작 ▲국악관현악과 무용이 함께 살아나는 융복합 무대 확대 ▲공연장이 아닌 도민의 일상으로 찾아가는 공연 ▲'경북 풍류 마당' 상설 공연 운영 ▲대구·경북을 잇는 문화협력의 연대로 상생협력의 공감대 형성 등 도립 국악단의 다양한 신규사업을 추진할 예정이다.

이정필 신임 지휘자는 "도립국악단의 전통과 강점을 바탕으로 단원들과 충분히 소통하며 새로운 레퍼토리와 관객을 발굴하고 경북의 소리와 춤이 도민의 자긍심이 되는 무대를 만들어 나가겠다"고 취임 소감을 밝혔다.

이철우 경북도지사는 "이정필 지휘자는 경북도립국악단을 잘 이해하면서도 예술단과 공연장 경영을 두루 경험한 준비된 지휘자"라며 "경북의 전통 문화가 도민의 일상 속에서 살아 숨 쉬고 대구·경북을 넘어 대한민국을 대표하는 공연 콘텐츠로 성장할 수 있도록 도립국악단의 새로운 도전을 적극 지원하겠다"고 말했다.  

nulcheon@newspim.com

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韓 긴급구호대 네팔로...실종자 수색 [서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 네팔 홍수 현장에서 피해자 수색과 구조 활동을 지원하기 위한 대한민국 해외긴급구호대(KDRT)가 2일 네팔로 출발했다. 외교부는 KDRT 대원들과 구조 장비 등을 실은 공군 다목적 공중급유기 시그너스(KC-330)가 이날 자정쯤 경기도 성남 서울공항을 이륙해 네팔 카트만두로 향했다고 밝혔다. 네팔 홍수 피해자 수색 구조 활동을 지원하기 위한 대한민국 해외긴급구호대(KDRT)가 2일 새벽 성남 서울공항에서 공군 다목적 공중급유기 시그너스(KC-330)에 탑승하고 있다. [사진=국방부] 2026.09.02 KDRT는 이규호 외교부 개발협력국장을 구호대장으로 외교부 3명, 한국국제협력단(KOICA) 4명, 소방청 37명 등 총 44명으로 구성됐다. 공군 수송기에는 고해상도 드론과 매몰자 음향·영상 탐지기, 열화상 탐지기, 수중펌프, 급류 구조 및 수목·토석 제거 장비 등과 함께 구조견 5마리도 실렸다. 이번 KDRT 파견은 네팔 정부의 요청에 따른 것으로, 약 10일간 피해 지역에서 실종된 한국인 9명을 포함한 피해자 수색·구조 활동을 수행한다. KDRT는 이날 오전 카트만두에 도착해 네팔 정부 관계자 및 정부합동 신속대응팀과 협의를 거쳐 구체적인 수색 계획을 마련할 예정이다. 김진아 외교부 2차관은 서울공항에서 출발하는 KDRT 대원들을 격려하고, 수색·구조 임무 수행 과정에서 대원 개개인의 안전에도 만전을 기해달라고 당부했다. KDRT는 대규모 해외재난 발생 시 재난구호와 인명구조, 의료구호 등 피해국 지원을 위해 정부 부처와 관계기관 인력을 중심으로 구성되는 구호대다. KDRT는 2008년 중국 쓰촨성 지진 구호활동을 시작으로 지금까지 모두 11번 해외에 파견됐으며 이번이 12번째다. 한편, 실종된 한국인 9명에 대한 수색을 이어가고 있는 신속대응팀은 전날 네팔 육군과 사고 지역 일대에서 합동 수색을 실시했으나 이들의 소재를 파악할 수 있는 특이점을 발견하지 못했다. opento@newspim.com 2026-09-02 06:05
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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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