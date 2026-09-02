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중학생 400명 이공계 현장 찾는다…기업·대학·연구기관서 진로체험

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AI 핵심 요약

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  • 교육부와 한국과학창의재단이 3일부터 이틀간 이공계 스텝인 프로젝트를 운영한다.
  • 전국 중학생 73개 팀 400여명이 기업·대학·연구기관을 방문해 진로를 탐색한다.
  • 현장 체험 뒤 워크숍과 탐구과제를 통해 진로설계를 구체화한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

전국 73개 팀 참여 '이공계 스텝인 프로젝트' 운영
반도체·바이오·우주 등 13개 코스서 현장 멘토링

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부와 한국과학창의재단은 전국 중학생들이 기업과 대학 및 연구기관을 직접 방문해 진로를 탐색하는 '2026년 이공계 스텝인(Step-in) 프로젝트' 진로체험 프로그램을 오는 3일부터 이틀간 운영한다고 2일 밝혔다. 

이공계 스텝인 프로젝트는 학생들이 이공계 분야를 직접 경험하고 자신의 진로와 연결해 탐색할 수 있도록 마련한 단계형 프로그램이다. 대학·기업·연구기관 현장 체험을 시작으로 전문가와의 온라인 진로 멘토링과 학생 주도의 팀 프로젝트 및 연말 성과 공유까지 순차적으로 이어진다.

이공계 진로 체험 관련 안내 자료. [AI 일러스트=챗GPT]

이번 현장 체험에는 전국 중학생과 지도교사로 구성된 73개 팀 400여명이 참여한다. 이들은 1박 2일 동안 수도권과 충청권의 이공계 기업과 연구기관 및 대학을 방문한다.

바이오·의약 분야에서는 연세대학교 바이오공정인재양성센터와 신신제약 연구소를 찾는다. 반도체 분야에서는 명지대 반도체 관련 연구시설을 체험하고 항공·우주 분야에서는 한국과학기술원(KAIST) 우주연구원과 한국항공우주연구원 등을 방문한다.

전체 체험은 13개 코스로 구성됐다. 참여팀은 자신의 관심 분야와 앞으로 수행할 탐구 프로젝트 주제를 고려해 3개 코스를 선택한다. SK텔레콤과 현대자동차 및 한국전자통신연구원 등 기업·연구기관도 프로그램에 참여한다.

학생들은 연구·산업 현장을 둘러보는 데 그치지 않고 각 기관의 연구자와 기술자 등 현직 전문가에게 실제 업무와 진로에 대한 설명을 듣는다. 이공계 분야별 직무 특성과 자신의 적성·흥미가 어떻게 연결될 수 있는지 구체적으로 탐색하도록 한다.

현장 체험 이후에는 팀 단위 진로설계 워크숍이 진행된다. 학생들이 체험 과정에서 보고 들은 내용을 진로 계획과 연결하고 이후 진행할 팀별 탐구과제의 주제와 방향을 구체화할 예정이다.

이윤홍 교육부 인공지능인재지원국장은 "학생들이 이공계 진로를 선택하기 위해서는 교실에서 배우는 과학과 수학이 현장에서 어떻게 활용되고 있는지를 직접 경험해 보는 것이 중요하다"며 "참여한 학생들이 다양한 이공계 현장과 전문가를 접하면서 자신의 관심사와 가능성을 발견하길 바란다"고 밝혔다.

이어 "이번 진로체험 프로그램을 통해 스스로 질문하고 탐구하며 이공계 전문가로서의 미래를 그려 나가길 기대한다"고 덧붙였다. 

jane94@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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