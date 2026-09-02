부산·울산·경남, 동남권 양자센싱 클러스터 선정…생태계 구축 시동

양자센싱 연구·실증 인프라 구축

지역 주력산업 딥테크 전환 본격화

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 =부산·울산·경남이 국가 양자클러스터에 이름을 올리면서 지역 제조·물류·방산 산업을 양자센싱 기반의 미래형 산업으로 바꾸는 초광역 협력이 본궤도에 올랐다.

부산·울산·경남 3개 시·도는 과학기술정보통신부가 추진한 국가 양자클러스터 공모에서 동남권 양자센싱 클러스터에 최종 선정됐다고 2일 밝혔다. 이번 선정으로 세 지역은 양자센싱을 중심으로 한 초광역 양자산업 생태계 조성에 나선다.

동남권 양자센싱 클러스터 공간구상[사진=부산시] 2026.09.02

동남권 양자센싱 클러스터는 2027년부터 2030년까지 4년간 부산·울산·경남이 공동으로 추진하는 협력 사업이다. 양자센싱을 핵심 특화 분야로 삼고, 양자 소재·부품·장비와 양자알고리즘을 연계해 기술 경쟁력을 높이는 것이 목표다.

연구개발과 기술지원을 담당할 기술거점은 부산대학교와 울산과학기술원 두 곳으로 조성된다. 여기서 개발된 기술은 조선·해양, 항만·물류, 우주항공·방산, 모빌리티·에너지 등 동남권 주요 산업 분야의 수요거점과 연계해 실증과 사업화로 이어질 계획이다.

경남은 우주항공·방산, 조선·해양, 기계·모빌리티 등 지역 강점 산업을 중심으로 양자센싱 기술의 수요 발굴과 실증에 참여한다. 이를 통해 기술거점에서 개발된 양자센싱 기술이 실제 산업현장에 적용되고 사업화로 연결되도록 지원한다는 방침이다.

부울경은 지역 주력산업과 양자기술을 연계해 산업 구조의 고도화를 추진한다. 조선·해양, 항만·물류, 우주항공·방산, 모빌리티·에너지 분야에서 양자센싱의 적용 가능성을 발굴하고 산업 수요와 기술적 타당성을 검토해 단계적으로 실증 사업을 진행할 계획이다.

과학기술정보통신부의 미래성장동력 7대 SEED 추진 방향에 맞춰, 대학과 연구기관 연구실에서 나온 양자 관련 기술이 실증과 사업화로 이어지도록 지원체계도 마련한다. 기술 발굴부터 검증, 실증, 사업화까지 연계하는 구조를 구축해 동남권을 양자 기술 사업화 거점으로 육성한다는 구상이다.

양자소재·부품·장비 개발과 양자알고리즘 연구개발 지원도 병행된다. 지역 대학·연구기관·기업이 함께 참여하는 양자 융합인재 양성체계를 구축해 연구개발, 산업 실증, 기업 사업화, 전문인력 양성까지 이어지는 양자산업 전주기 생태계를 만드는 것이 목표다. 이를 통해 새로운 지역 성장동력과 청년 전문 일자리 창출로 연결한다는 계획이다.

사업비는 2027년 정부 예산안 편성·확정에 따라 결정된다. 지방비는 정부출연금에 일정 비율을 매칭하는 방식으로 부산·울산·경남이 균등 분담할 예정이며, 구체적인 규모와 분담 구조는 정부 예산 확정 이후 조정될 수 있다.

부산·울산·경남 3개 시·도 단체장은 공동 입장문을 통해 "이번 국가 양자클러스터 선정이 세 지역이 하나의 원팀으로 협력해 얻은 결과"라고 평가했다. 이들은 "동남권의 산업 기반과 연구 역량에 양자센싱과 소부장, 알고리즘 기술을 결합해 주력산업 경쟁력을 높이고, 동남권을 국내를 대표하는 양자 기술 허브로 키워가겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com