'흥행퀸' 김지원, 이번엔 천재 외과의…'닥터X' 강렬 변신

AI 핵심 요약beta
- 배우 김지원이 10월 9일 첫 방송하는 닥터X에 출연한다.
- 김지원은 수술방의 미친 계 계수정 역을 맡았다.
- 부패한 병원 권력에 맞서는 다크히어로 활약을 예고했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김지원이 수술방의 천재 의사로 변신해 강렬한 메디컬 다크히어로의 탄생을 예고했다.
오는 10월 9일 첫 방송 예정인 SBS 새 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'는 실패도, 타협도 모르는 천재적인 수술 실력으로 거대한 부조리를 깨부수는 '수술방의 미친 계', 닥터X '계수정'의 활약을 그린 사이다 메디컬 느와르다.
이 가운데 다크히어로 천재의사 '계수정' 역의 김지원의 첫 스틸이 공개돼 기대감을 최고조로 끌어올린다. 극중 김지원이 맡은 계수정은 구서대학교병원의 외과의 공백을 메우기 위해 의사 용역 소개소에서 파견된 외과의사로, 수술에만 집착해 일명 '수술방의 미친 계'로 불리는 인물. 부정부패가 난무하는 구서대학교병원에서 오직 실력으로만 부패한 의료 권력을 도려내며 병원 내 권력의 판도를 뒤흔들 예정이다.
공개된 스틸 속 김지원은 의사의 상징과도 같은 하얀 가운과는 달리 새까만 가죽 코트를 걸친 채 등장해 단번에 시선을 사로잡는다. 무심한 그의 표정에서 느껴지는 고독한 이방인의 아우라가 구서대학교병원을 단숨에 뒤흔들 파란을 예감케 한다. 이에 첫 '메디컬 느와르'에 출사표를 던진 김지원의 파격적인 변신에 벌써부터 궁금증이 치솟는다.
이때 자신의 주 무대인 수술방 안, 김지원의 모습이 이어져 흥미를 고조시킨다. 김지원은 한 치의 오차도 허용하지 않는 집요한 눈빛으로 수술에 몰두한 모습. 팽팽한 긴장감 속에 오직 자신과 수술대 위의 생명만이 존재한다는 듯 거침없이 수술을 집도하는 카리스마가 보는 이들까지 숨죽이게 만든다. 여기에 단정한 의사 가운을 걸쳤음에도 반항적인 눈빛만큼은 또렷이 빛나는 김지원의 모습이 더해지면서, 실력 하나로 하얀 마피아들과 맞설 성역 없는 활약에 관심이 모인다.
'닥터X' 제작진은 "김지원은 첫 촬영부터 목소리 톤, 눈빛, 습관까지 '계수정' 그 자체였다. 김지원이 아닌 계수정은 상상할 수 없을 정도"라며 "메디컬 다크히어로의 탄생을 지켜봐 달라"라고 전해 다가올 '닥터X' 첫 방송에 대한 기대감을 수직 상승시킨다.
SBS 새 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'는 10월 9일 밤 9시 50분에 첫 방송된다.
moonddo00@newspim.com