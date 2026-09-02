전국 광역단체장 9월 2일 일정

AI 핵심 요약beta
- 추미애 지사는 27일 성남서 반도체 간담회 열었다
- 삼성·SK·애플 등과 재생에너지 전략 논의했다
- 도정 일정은 본회의와 청렴 점검회의 등 이어졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲추미애 도지사
- 제393회 임시회 2차 본회의(일문일답)(10:00)
▲신용한 충북지사
-충북사회복지행정연구회 접견(09:00 여는마당)
-제20회 아이치-나고야 아시안게임 출전선수 격려(10:00 회의실1)
-㈜심텍 투자협약식(15:30 여는마당)
㈜심텍 투자협약식
▲우상호 강원도지사
-2026년도 반부패·청렴 시책 추진성과 및 보완대책 점검회의 (16:00 신관 소회의실)
▲허태정 대전시장
-제299회 제1차 정례회 제2차 본회의(10:00 본회의장)
-市 이전 희망기관 노동조합 간담회(13:30 중회의실)
-2026 중앙부처 향우공무원 초청 네트워킹 데이(18:40 세종시)
▲조상호 세종시장
-더불어민주당-세종시 최고위원회의 및 예산정책협의회(9:00 대회의실)
-2026년 세종시 인적안전망 역량강화 교육(14:00 여민실)
▲박수현 충남지사
-제371회 도의회 임시회 2차 본회의(10:00 본회의장)
-K컬처박람회(19:00 천안독립기념관)
▲이철우 경북도지사
- 한국여성농업인 경상북도연합회대회(10:30 김천 실내테니스장)
▲민형배 전남광주특별시장
- 호남권 반도체 클러스터 붐업 토크콘서트(09:50 전남대 용지관)
- 2027 국비 확보 언론 브리핑(14:00 광주청사 브리핑룸)
-광주예총 제17회 아트페스티벌 전시 개관식(18:00 빛고을시민문화관)
▲이원택 전북지사
- 열린도지사실 운영 (14:00 직소민원실)
- 동행콘서트 (18:50 국민연금공단 본부 잔디마당)
▲박찬대 인천시장
- 인천 뿌리 깊은 가문 초청 간담회 (11:30)
- 2045 인천 도시기본계획 시민계획단 발대식 (19:00)
▲전재수 부산시장
- 국민의힘 부산시당-부산시 예산정책협의회(08:00 켄싱턴호텔 여의도)
- 제23기 국제아카데미 2학기 개강 특강(19:00 롯데호텔 부산)
▲박완수 경남지사
- 제436회 도의회 정례회 2차 본회의(10:00)
▲추경호 대구광역시장
-공식일정 없음
[전국 종합=뉴스핌]
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