창원시, 명예감사관 30명 위촉…시민 의견 수렴

AI 핵심 요약beta
- 창원시는 1일 명예감사관 30명에게 위촉장을 수여했다.
- 명예감사관은 고충처리·청렴 분야로 나뉘어 2년간 활동한다.
- 시민 불편 제보와 제도개선 건의로 감사행정을 돕는다.
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행정 개선 추진 및 시민 불편 해소
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 행정이 놓친 불편과 부조리를 시민의 눈으로 살피는 경남 창원시 명예감사관이 활동을 시작한다.
창원시는 1일 시정 전반의 시민 의견을 수렴할 명예감사관 30명에게 위촉장을 수여했다고 밝혔다.
명예감사관은 고충처리 분야 15명과 청렴 분야 15명으로 구성됐다. 이들의 임기는 2026년 9월 1일부터 2028년 8월 31일까지 2년이다.
이들은 앞으로 창원시와 각 구청 종합감사에 참여해 시민 생활과 밀접한 행정 문제를 살피게 된다.
주요 활동은 시민 불편사항과 위법·부당한 행정처분 제보, 공직자 부조리·비위 및 불친절 행위 제보, 반부패·청렴도 향상을 위한 제도개선 건의 등이다.
시는 명예감사관이 제기한 생활 불편과 개선 의견을 감사행정에 반영할 계획이다. 단순 지적이나 처분에 그치지 않고 불합리한 제도와 관행을 고쳐 유사 문제가 되풀이되지 않도록 한다는 방침이다.
강기윤 시장은 "시민 생활 속 불편과 행정이 놓치기 쉬운 부분을 적극적으로 알려달라"며 "명예감사관이 역할을 할 수 있도록 소통과 지원을 이어가겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com