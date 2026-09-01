세종시립도서관, 읍면 기관·단체 도서 대출 확대

AI 핵심 요약beta
- 세종시립도서관이 1일 읍·면 기관대출을 확대했다.
- 오는 12월까지 30권·30일을 60권·60일로 늘렸다.
- 기관별 총량은 180권 이내로 제한했다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시립도서관이 도서관 이용이 상대적으로 어려운 읍·면 지역 기관·단체를 대상으로 도서 대출 규모와 기간을 두 배로 늘린다.
1일 시립도서관에 따르면 오는 12월까지 읍·면 소재 기관·단체를 대상으로 기관대출 서비스를 확대해 시범 운영한다.
기관대출은 세종시 소재 기관·단체가 필요한 도서를 한 번에 빌릴 수 있도록 지원하는 서비스다. 이번 시범운영을 통해 기존 1회 30권, 30일이었던 대출 규모와 기간을 각각 최대 60권, 60일로 확대한다.
다만 기관 간 대출 기간이 중복될 경우 일반 이용자의 도서 이용 기회가 줄어들 수 있는 점을 고려해 같은 기간 기관이 빌릴 수 있는 도서 총량은 180권 이내로 제한한다.
서비스 이용을 희망하는 읍·면 소재 기관·단체는 공문 또는 전자우편을 통해 신청하면 된다. 신청서 등 자세한 내용은 시립도서관 홈페이지에서 확인할 수 있다.
시립도서관 관계자는 "이번 기관대출 서비스 확대를 통해 도서관 접근성이 상대적으로 낮은 읍·면 지역 기관·단체의 자료 이용 기회를 넓히고 보다 편리한 독서환경을 조성하겠다"며 "앞으로도 시민들의 이용 여건을 고려한 다양한 도서관 서비스를 발굴하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com