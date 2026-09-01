이상욱 부산시의원 "북항 개발 이익 원도심으로 환원해야…대책 마련 필요"

AI 핵심 요약beta
- 이상욱 부산시의원이 1일 북항 이익의 원도심 재투자를 촉구했다.
- 그는 북항 2단계 협약에 지역환원과 상생대책을 담자고 했다.
- 초량·수정·좌천·범일 생활SOC 확충과 제도개선을 요구했다.
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부산 주민 체감 개선한 실행 방안 필요
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시의회에서 부산 북항 개발 이익을 사업구역 밖 원도심에도 재투자할 수 있도록 법·제도 개선을 정부와 국회에 건의해야 한다는 주장이 나왔다.
부산시의회 이상욱 의원은 1일 제339회 임시회 본회의 5분 자유발언을 통해 "북항 1단계 개발 효과가 원도심에 충분히 확산되지 못했다"며 북항 2단계 사업에 원도심 상생 대책을 제도적으로 담아야 한다고 부산시에 촉구했다.
이 의원은 "북항 1단계 재개발구역에는 해양수산부 신청사 부지가 확정됐고 해사법원, 산업은행 등 공공기관 유치도 추진되고 있다"면서도 "배후 원도심 주민이 체감하는 혜택은 부족하다"고 쓴소리를 던졌다.
북항 1단계 재개발은 약 155만㎡ 부지에 총사업비 2조9929억원이 투입된 사업이다.
이 의원은 2020년 부산항북항통합개발추진단 시민인식조사 결과도 언급했다. 당시 부산시민 1000명 가운데 68.6%가 북항 개발이익을 원도심에 환원해야 한다고 답했다는 것이다.
그는 북항 2단계 사업의 원도심 연결축으로 거론돼 온 수정축 개발이 수익성을 이유로 제외될 가능성에 우려를 나타냈다.
이 의원은 "수정축을 직접 개발하기 어렵다면 부산시가 북항 2단계 사업 컨소시엄 대표기관으로서 실시협약에 지역환원 방안과 원도심 지원책을 명시해야 한다"고 주장했다.
그러면서 "구체적으로 초량·수정·좌천·범일 일대의 생활SOC 확충과 문화·체육·복지시설 조성, 보행환경 정비, 골목상권 개선 등을 담은 북항-원도심 상생계획을 수립해야 한다"고 제안했다.
이어 "북항 2단계 실시협약에 수정축 고도지구 해제와 이에 상응하는 지역기여 방안을 명문화해야 한다"고 주문하며 "북항 개발이익을 사업구역 밖 원도심에도 재투자할 수 있도록 관련 법령과 제도 개선을 정부와 국회에 건의해야 한다"고 강조했다.
이 의원은 "북항 재개발의 성과는 건물 수가 아니라 원도심 주민의 삶이 얼마나 달라졌는지로 평가해야 한다"며 "부산시가 주민이 체감할 수 있는 상생 대책을 마련해야 한다"고 촉구했다.
ndh4000@newspim.com