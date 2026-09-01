서울 중구, 소액 체납 관리 착수…복지 지원·징수 병행

AI 핵심 요약beta
- 서울 중구는 1일 지방세입 체납관리단을 운영한다고 밝혔다.
- 구는 9월부터 체납자 1만2600여명을 현장 조사했다.
- 생계형 체납자엔 복지 연계, 고의 체납엔 엄정 대응했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 중구는 체납자의 사정과 납부 능력을 살펴 징수부터 복지 지원까지 상황에 맞게 대응하는 '지방세입 체납관리단'을 오는 11월 말까지 운영한다고 1일 밝혔다. 구는 8월 전화상담과 사전 준비를 마치고, 9월부터 현장 실태조사에 나선다.
조사 대상은 지방세와 세외수입 체납자 1만2600여 명이다. 지방세는 체납액 100만원 미만 소액 체납자를 중심으로 살핀다. 세외수입은 과태료·이행강제금·과징금·변상금·부담금과 주정차위반 과태료 등이 대상이다.
구는 그간 고액·상습 체납자에 집중됐던 체납관리를 소액 지방세와 세외수입까지 넓혀 촘촘히 살핀다. 소액 체납은 부과 사실을 알지 못했거나 경제적 어려움으로 제때 내지 못하는 등 사유가 다양한 만큼, 체납 원인과 생활 여건을 함께 살펴 맞춤형으로 관리한다.
이를 위해 구는 15명의 기간제근로자로 체납관리단을 꾸렸다. 조사원은 먼저 전화로 체납 사실과 납부 방법을 안내하고, 생활 실태 확인 등 현장조사가 필요한 경우 방문 일정을 조율한다.
이후 주소지나 사업장을 방문해 체납 사유와 납부 능력, 생활 여건 등을 확인하고, 현장 방문 시에는 근무복을 착용하고 조사원증을 패용해 신분을 밝힌다.
담당 공무원은 조사 결과를 바탕으로 체납자 상황에 맞는 후속 조치를 펼친다. 생활고 등으로 납부가 어려운 생계형 체납자는 복지서비스를 연계하고, 일시적으로 자금 사정이 어려운 경우에는 분납이나 납부 유예 등을 검토한다. 반면 고의로 납부를 피하는 체납자에 대해서는 엄정하게 대응할 방침이다.
구는 체납관리단을 통해 장기간 방치되기 쉬운 소액 체납을 꼼꼼히 살펴, 체납자의 납부 여건에 맞게 대응해 징수의 실효성과 세정의 공정성을 함께 높이겠다고 덧붙였다.
김길성 중구청장은 "체납자마다 세금을 내지 못한 사정과 납부 여건이 다른 만큼 현장에서 상황을 정확히 확인하는 것이 중요하다"며 "생활이 어려운 주민에게는 필요한 지원을 연결하고, 고의적인 납부 회피에는 엄정하게 대응해 공정하고 세심한 세정을 펼치겠다"고 전했다.
kh99@newspim.com