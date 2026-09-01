부산교육청, 2027 로보페스트 예선대회…전국 학생 로봇 경연 시작

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청이 1일 2027 로보페스트 예선대회를 공지했다.
- 전국 초·중·고 학생은 1일부터 다음달 16일까지 신청한다.
- 종목별 1위 팀은 월드챔피언십 출전권을 받는다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 내년 한국에서 열릴 로보페스트 월드챔피언십을 앞두고 부산에서 전국 초·중·고 로봇 학생들의 본선 티켓 경쟁이 시작된다.
부산시교육청은 오는 11월 28일 부산항국제전시컨벤션센터(BPEX)에서 열리는 로보페스트 월드챔피언십의 출전권을 부여하는 대한민국 공식 예선전인 '2027 로봇 국내 예선대회'를 개최한다고 1일 밝혔다.
로보페스트는 1999년 미국 로렌스공과대학교에서 시작된 국제 청소년 로봇 대회다. 지금까지 39개국에서 3만 8700여 명의 학생이 참가했다.
내년 월드챔피언십은 미국 외 국가에서는 처음으로 우리나라에서 열린다. 시교육청은 국내 예선 운영을 통해 한국 대표 선발과 함께 지역 및 국내 로봇·SW 교육 기반을 넓힌다는 계획이다.
참가는 전국 초·중·고 학생이면 누구나 가능하며, 참가비는 없다. 모집은 주니어 부문(초등 5학년부터 중학교 2학년까지)과 시니어 부문(중학교 3학년부터 고등학교 2학년까지)으로 나눠 진행한다. 신청은 1일부터 다음달 16일까지 전용 누리집에서 받는다.
대회는 게임, 전시, 미지의 미션 챌린지(UMC) 등 8개 종목으로 치러진다. 참가팀들은 로봇 제작과 프로그래밍, 과제 수행 능력 등을 종합 평가받으며 그동안 갈고닦은 실력을 겨룬다.
종목별 1위 팀에게는 2027 로보페스트 월드챔피언십 출전권과 함께 최소 3회 이상의 맞춤형 컨설팅이 제공돼 국제대회 준비를 지원한다.
김석준 교육감은 "학생들이 피지컬 AI에 대한 흥미를 바탕으로 글로벌 미래 인재로 성장하길 기대한다"며 "로봇·AI 교육 저변을 확대해 AI시대를 이끌어가는 인간중심 미래교육을 펼쳐 가겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com