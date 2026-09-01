가평군, 자라섬 정원 마스터플랜 마련...국가정원 도약 밑그림

AI 핵심 요약beta
- 가평군이 31일 자라섬 정원 마스터플랜 보고회를 열었다.
- 자라섬을 국가정원 도약을 위한 복합정원으로 키우기로 했다.
- 2027년 박람회 연계해 기반시설과 콘텐츠를 확충하기로 했다.
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[가평=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 가평군이 지난달 31일 '자라섬 지방정원 마스터플랜 수립 및 기본설계 용역' 최종보고회를 열고 자라섬 정원의 중장기 발전방향과 국가정원 도약을 위한 밑그림을 마련했다.
1일 시에 따르면 지난해 10월 자라섬이 경기도 지방정원으로 등록됨에 따라 지난 3월 체계적인 정원 운영계획을 마련을 위해 수변환경과 경관자원, 역사·문화적 맥락 등 지역성과 장소성을 반영한 중장기 정원 발전계획 수립에 들어갔다.
가평군은 북한강 수변에 위치한 자라섬의 자연환경에 정원·축제·캠핑 등 기존 문화관광 자원을 연계해 '자연·문화·체류가 결합된 한국형 복합 국가정원의 최적지'로 발전시킨다는 구상이다.
이번 용역에서는 국가정원 지정에 필요한 제도적 요건을 단계적으로 설정하고 자라섬 정원의 미래 비전과 단계별 실행전략을 마련했다.
또 자라섬이 보유한 기존 자원을 최대한 활용하고 오는 2027년 제15회 경기정원문화박람회와 연계해 정원 콘텐츠와 기반시설을 연차적으로 확충하는 방안도 제시됐다.
가평군은 이번 최종보고회에서 제시된 의견을 마스터플랜에 최종 반영한 뒤 관계부서·기관 협의, 정원 운영조직 구축, 단계별 사업 추진과 재원 확보 등 국가정원 지정을 위한 후속 절차를 체계적으로 추진할 계획이다.
서태원 군수는 "가평의 우수한 자연환경과 기후 특성을 살려 다른 지역과 차별화된 가평만의 정원을 차근차근 만들어 나가겠다"며 "단기간에 국가정원 지정을 서두르기보다 마스터플랜을 토대로 운영 조직과 전략을 체계적으로 갖춰 국가정원에 걸맞은 자라섬을 조성하겠다"고 말했다.
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