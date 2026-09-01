고창군, 추석맞이 농수특산물 온라인 30% 할인 판매

AI 핵심 요약beta
- 고창군이 1일 추석맞이 온라인 할인행사를 마련했다
- 고창마켓은 1~10일 농수특산물을 30% 할인 판매했다
- 7~9일 고창사랑카드 온라인 결제 행사도 진행했다
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7~9일 고창사랑카드 할인, 지역 농가 판로 지원
[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 고창군이 추석을 앞두고 지역 농수특산물의 소비 촉진과 농가 판로 확대를 위해 온라인 할인행사를 마련했다고 1일 밝혔다.
고창군이 운영하는 온라인쇼핑몰 '고창마켓'은 1~10일 '박수홍과 함께하는 고창마켓 한가위 30% 할인대잔치'를 진행한다.
행사 기간 고창마켓에서는 지역 농가가 생산한 우수 농수특산물을 정상가보다 30% 할인된 가격으로 판매한다. 다만 일부 품목은 할인 대상에서 제외되며 준비된 예산이 모두 소진될 경우 행사가 조기에 종료될 수 있다.
고창군은 추석 명절을 앞두고 소비자에게 지역 농수특산물을 합리적인 가격에 선보이는 동시에 지역 농가의 판로를 넓히고 판매 활성화를 돕기 위해 이번 행사를 마련했다.
특히 7~9일에는 고창사랑카드로 온라인 결제가 가능한 별도 쇼핑몰에서도 할인행사를 진행한다. 고창사랑카드 이용자들은 온라인을 통해 고창군 농수특산물을 할인된 가격으로 구매할 수 있다.
군은 고창마켓 홈페이지와 SNS 등 다양한 온라인 채널을 활용해 추석 할인행사를 적극 알릴 예정이다.
심덕섭 고창군수는 "고창사랑카드도 온라인에서 편리하게 사용할 수 있는 만큼 많은 분들이 고창마켓을 찾아 지역 농가의 판로 확대에 힘을 보태주시길 바란다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com