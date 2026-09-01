韩国8月出口额达982.5亿美元 同比增68.7%

纽斯频通讯社世宗9月1日电 韩国产业通商部1日公布的初步数据显示，8月韩国出口额为982.5亿美元，同比增长68.7%；进口额为635.1亿美元，同比增长22.5%；贸易顺差为347.5亿美元。

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从主要出口品类看，韩国20种主要出口产品中有14种出口额实现增长。其中，半导体出口额达到466.5亿美元，同比增长209%，连续3个月超过400亿美元。政府表示，谷歌、亚马逊等大型云服务商扩大设备投资，人工智能（AI）基础设施需求保持旺盛推动半导体出口持续增长。

计算机产品出口额为62.4亿美元，同比增长419.5%，受企业级固态硬盘（SSD）核心部件NAND价格持续上涨等因素影响，创历年8月单月最高纪录。无线通信设备出口额为18.8亿美元，同比增长21.2%。

汽车出口出现下降，出口额为38.5亿美元，同比下降29.8%。石油产品出口额为68.4亿美元，同比增长65.3%；石油化工产品出口额为38.6亿美元，同比增长12.2%。

二次电池出口额为6亿美元，同比增长24%。钢铁出口额为21.1亿美元，同比增长7.9%，连续3个月保持增长。

此外，生物健康产品出口额为14.1亿美元，同比增长22.3%，创历年8月最高纪录；化妆品出口额为13.1亿美元，同比增长52.1%；农水产品及食品出口额为9.8亿美元，同比增长1.5%，两者也均创历年8月最高纪录。

从出口目的地看，韩国9个主要出口地区中有7个出口额实现增长。8月韩国对华出口额为241亿美元，同比增长119.3%，连续3个月超过200亿美元。

对美出口额为165亿美元，同比增长89.3%。对东盟出口额为190.9亿美元，同比增长75.4%。对中东出口额为11.9亿美元，同比下降15%。

产业部长官金正官表示，在美国关税政策、欧盟关税配额以及全球供应链重组、中东局势等因素影响下，韩国企业面临的贸易环境不确定性处于较高水平。韩国政府将密切关注贸易环境变化对企业出口的影响，并持续采取应对措施。（完）

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