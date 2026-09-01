한국투자증권, KRX 애프터마켓 출범 맞이 '럭키 타임' 이벤트 진행

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권은 1일 KRX 애프터마켓 맞아 이벤트를 시작했다.
- 오는 30일까지 고객에 2000원 지원금을 매일 선착순 지급했다.
- 14일 KRX 애프터마켓 도입으로 전 종목 거래가 가능해졌다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국투자증권은 1일 한국거래소(KRX) 국내주식 애프터마켓(After-Market) 출범을 맞이해 뱅키스(BanKIS) 고객 대상 '애프터마켓 럭키 타임 이벤트'를 실시한다고 밝혔다.
한국투자증권에 따르면 이번 이벤트는 오는 30일까지 진행되며, 회사는 국내주식 애프터마켓 거래 시간(오후 4시~8시)에 사용 가능한 투자 지원금 2000원을 매일 선착순 3000명에게 즉시 지급할 예정이다. 이벤트 기간 내 일별 중복 수령이 가능하며, 당일 미사용한 지원금은 다음 날 자동 회수된다.
참여 횟수에 따른 추가 경품도 증정한다. 투자 지원금을 받고 애프터마켓 거래에 참여한 고객을 대상으로 추첨을 통해 10회 이상 참여자 100명에게는 2만5000원 상당의 치킨 기프티콘을, 5회 이상 참여자 200명에게는 배달의민족 1만 원 상품권을, 5회 미만 참여자 300명에게는 1500원 상당의 커피 쿠폰을 제공한다.
오는 14일 도입되는 KRX 애프터마켓은 정규시장 종료 후 오후 4시부터 저녁 8시까지 국내주식을 추가로 거래할 수 있는 시장이다. 기존의 넥스트레이드(NXT) 애프터마켓을 통해서도 소수 종목에 한해 거래가 이뤄졌으나, 이번 KRX 애프터마켓 도입을 통해 시장관리 종목을 제외한 전 종목의 거래가 가능해진다.
특히 직장인 연령대의 편의성이 크게 향상되고, 장 마감 후 공시와 시장 이슈에도 실시간 대응할 수 있을 것으로 기대된다. 한국투자증권에 따르면 기존 NXT 애프터마켓의 전체 거래대금 중 30대부터 50대 사이 연령층이 차지하는 비중이 73%를 차지하는 등 직장인 중심의 애프터마켓 투자 수요가 활발하다.
한국투자증권 관계자는 "KRX 애프터마켓 출범에 따라 저녁 시간대 국내주식 거래가 해외주식 야간 거래로 자연스럽게 연결되어 글로벌 자산 배분 전략을 수립하는 데도 도움을 줄 것"이라며 "이번 사전 이벤트를 통해 보다 많은 고객들이 국내 거래 시장의 확장을 경험하고 다양한 혜택도 함께 누리시길 바란다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com