特朗普再谈韩国未参与中东行动 青瓦台：持续关注局势发展

纽斯频通讯社首尔9月1日电 美国总统特朗普近日再次表示，韩国未就伊朗问题向美国提供帮助。总统府青瓦台1日回应说，政府一直与包括美国在内的国际社会就霍尔木兹海峡相关合作方案保持沟通，并正综合考虑半岛防务态势和国内法律程序，研究为保障霍尔木兹海峡航行自由作出实际和军事贡献的方案。

青瓦台全景。【图片=纽斯频通讯社】

青瓦台当天表示，政府正密切关注包括霍尔木兹海峡在内的中东地区紧张局势，并积极参与推动全球海上物流网络尽快恢复正常的国际努力。

特朗普当地时间8月30日晚接受福克斯新闻采访时再次谈及韩国。他表示，美国在帮助北约及包括韩国在内的其他国家方面投入了数十亿美元，但当美国需要这些国家提供帮助时，"大家"都表示不愿参与。

特朗普称，美国曾要求韩国就伊朗问题提供帮助，但韩国方面表示"不愿参与"。特朗普还说："要记住这件事。"

特朗普在采访中称韩国有4万名驻韩美军，并以此说明美国对韩国的安全承诺。

特朗普此前也曾就霍尔木兹海峡问题公开要求有关国家提供支持。今年3月，他曾点名韩国、中国、日本、英国和法国等国，要求派遣军舰参与保障通过霍尔木兹海峡船只的行动。韩国当时表示，是否派遣军舰等问题需要与美国充分协商，并将综合相关情况谨慎处理。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社