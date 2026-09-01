시흥시, 관내 95개 전 학교와 '학교시설 개방' 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 시흥시가 1일 95개교와 학교시설 개방 협약을 맺었다.
- 학교는 안전 지장 없는 범위서 운동장·체육관을 연다.
- 시는 운영 경비를 지원해 생활체육 공간을 넓힌다.
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생활체육 공간 활용...시, 관리 부담 경감 위한 운영 경비 지원
임병택 시장 "학교와 지역사회가 상생하는 지속 가능 개방 체계 구축"
[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 지난 31일 경기도시흥교육지원청, 시흥시체육회, 관내 전체 초·중·고등학교(95개교)와 '학교시설 개방 활성화를 위한 업무협약'을 서면으로 체결했다고 1일 밝혔다.
시에 따르면 이번 협약은 학교 시설을 지역 주민의 생활체육 및 공동체 활동 공간으로 공유하고 학교와 지역사회 간 협력 체계를 공고히 하기 위해 추진됐다.
시흥시의 학교시설 개방 사업은 지난 2022년 8월 52개교로 시작해 2024년 85개교로 늘었으며 올해 신설 학교를 포함한 95개 모든 학교가 참여하면서 관내 전 지역으로 협력 범위가 확장됐다.
협약에 따라 관내 학교들은 교육활동과 학생 안전에 지장이 없는 범위 내에서 운동장, 체육관 등 학교시설을 주민에게 개방한다. 시흥시는 개방에 따른 시설 관리 부담을 완화할 수 있도록 개방 수준에 맞춰 운영 경비 등을 지원할 방침이다.
이번 협약은 학교와 지역사회 간 장벽을 허물고 공공자원을 공유하는 도교육청의 정책 기조를 지역 현장에서 구체화했다는 평가를 받는다.
시설 이용을 희망하는 시민이나 단체는 이용을 원하는 관련 학교로 직접 문의하면 된다.
임병택 시흥시장은 "관내 모든 학교가 뜻을 모아주었다는 점에서 이번 협약의 의미가 매우 크다"며 "학교의 관리 부담은 낮추고 시민에게는 가까운 생활체육 공간을 제공해 학교와 지역사회가 함께 성장하는 지속 가능한 시설 개방 체계를 이어가겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com