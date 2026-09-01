NH농협카드, 러닝족 겨냥 'zgm 러닝카드' 출시

AI 핵심 요약beta
- NH농협카드가 1일 러닝족 맞춤 zgm 러닝카드를 출시했다
- 기안84 협업 디자인 등 3종과 모바일 전용 발급을 지원했다
- 러닝·일상 소비 할인과 이벤트 혜택을 담았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협카드는 러닝족의 소비 패턴에 맞춘 'zgm 러닝카드'를 출시했다고 1일 밝혔다.
이번 상품은 작가 겸 방송인 기안84와 협업한 디자인을 포함해 총 3종의 카드 플레이트로 출시됐다. 실물 카드 없이 즉시 발급해 사용할 수 있는 모바일 전용 카드도 지원한다.
카드 혜택은 러닝 관련 소비와 일상 소비 영역으로 구성했다. 우선 CU 편의점에서 평일 오전 5~9시와 오후 5~11시, 주말에는 종일 음료 품목 결제 시 50% 현장 할인을 제공한다.
러닝용품과 피트니스 관련 할인도 담았다. 스포츠용품점과 KREAM, 무신사, 종합스포츠센터, 문화센터, CU 편의점 이용 시 5% 청구 할인을 받을 수 있다.
멜론·유튜브 프리미엄·넷플릭스·티빙 등 스트리밍 서비스는 30%, 병원과 약국 등 의료 영역은 3% 할인한다.
일상 소비 영역에서는 메가MGC커피·빽다방·컴포즈커피 등 카페와 파리바게뜨·뚜레쥬르·파리크라상 등 베이커리, 이동통신요금 자동납부에 5% 할인 혜택을 제공한다. 아파트관리비 자동납부는 3%, 해외 가맹점 이용액은 2% 할인한다.
CU와의 제휴를 통해 해당 카드로 결제하면 CU 멤버십 포인트를 0.5% 추가 적립할 수 있다.
NH농협카드는 카드 출시를 기념해 오는 8일까지 인스타그램 인증 이벤트도 진행한다. 추첨을 통해 개인 40명과 4인으로 구성된 크루 10팀에 '2026 아시아 오픈마라톤' 10㎞ 참가권과 zgm 러닝카드 전용 굿즈를 제공한다.
카드 혜택은 전월 이용실적과 구간별 할인 한도에 따라 달라진다.
NH농협카드 관계자는 "최근 건강과 트렌드를 동시에 잡으려는 러닝족이 급증함에 따라 이들의 동선과 일상에 맞춘 전용 상품을 기획했다"며 "앞으로도 고객들의 라이프스타일 변화를 한발 앞서 반영하는 시장 친화적 상품을 지속 선보이겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com