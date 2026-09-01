하나은행, 신용보증재단중앙회와 비대면 보증부 대출 원스톱 서비스 도입

AI 핵심 요약beta
- 하나은행이 31일 신보중앙회와 업무협약을 체결했다.
- 오는 9월 비대면 보증부 대출 원스톱 서비스를 도입한다.
- 보증드림 앱서 신청부터 실행까지 한 번에 처리한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 하나은행이 신용보증재단중앙회와 업무협약을 체결하고 소상공인 및 개인사업자를 위한 비대면 보증부 대출 원스톱 서비스를 도입한다고 1일 밝혔다.
이번 협약은 하나은행의 서비스형 뱅킹(BaaS)을 적용해 신용보증재단중앙회의 '보증드림' 앱 내에서 보증 신청부터 대출 실행까지 진행할 수 있는 디지털 환경을 구축하고자 체결됐다.
오는 9월 도입되는 비대면 보증부 대출 원스톱 서비스로 개인사업자는 영업점 방문 없이 '보증드림' 앱에서 신청, 공공 마이데이터 기반 서류 제출, 대출 약정 및 실행까지 한 번에 처리할 수 있게 된다. 하나은행은 해당 서비스 이용 고객의 보증료를 지원하는 등 금융비용 부담 완화 조치도 함께 추진할 계획이다.
서유석 하나은행 기업그룹 부행장은 "바쁜 개인사업자들이 보다 편리하게 금융서비스를 이용할 수 있을 것으로 기대한다"며 "신용보증재단중앙회와 협력해 소상공인 금융 접근성을 높여가겠다"고 말했다.
한편 하나은행은 전통시장 및 골목상권 사업자를 대상으로 한 '하나뿐인 사업자대출'을 3000억원 한도로 공급하고 있으며, 성실 상환자를 위한 '하나더소호 성공사다리대출'을 1조원 규모로 운영 중이다.
eoyn2@newspim.com