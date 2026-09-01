뮤지컬 '오페라의 유령', 40주년 스페셜 시즌 12월 22일 개막

AI 핵심 요약beta
- 뮤지컬 오페라의 유령이 12월 22일 서울 개막했다.
- 글로벌 40주년과 한국 초연 25주년을 기념했다.
- 서울 블루스퀘어서 2027년 2월 28일까지 공연된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 전 세계를 사로잡은 뮤지컬 '오페라의 유령'(제작: 에스앤코, 주최: 클립서비스, 프로듀서: 설도권, 신동원)이 글로벌 40주년을 맞아 서울을 찾는다.
전 세계 주요 도시 곳곳에서 40주년을 기념하는 특별한 무대가 이어지는 가운데 성사된 한국어 프로덕션은 오직 서울에서 2개월 단기간 공연된다. 전 세계 52개국, 217개 도시에서 23개 언어로 공연되며 1억 6천만 명의 관객을 사로잡은 영원한 명작 '오페라의 유령'의 40년 역사의 한가운데로 초대하는 특별한 무대로 한국 관객과 만난다. '오페라의 유령'은 서울 블루스퀘어에서 12월 22일 개막해 2027년 2월 28일까지 공연된다.
◆환영처럼 찾아오다… 오직 서울, 단 2개월간 허락된 무대
40주년을 기념하는 한국어 공연은 오직 서울에서 단 2개월간 펼쳐진다. 특히 2026년은 한국 초연 25주년을 맞는 뜻깊은 해로 그 의미를 더한다. 지난 25년간 단 세 차례만 성사된 한국어 프로덕션으로 연말연시의 선물과도 같은 무대이다.
'오페라의 유령'은 2001년 초연 이래 한국 관객들의 영원한 첫 사랑이자 국내 뮤지컬 시장의 저변을 확대시킨 상징적 작품이다. 초연 당시 지금도 경이로운 수치인 24만 관객을 동원해 뮤지컬 인구를 생성했고, 제작, 세일즈, 마케팅 등 공연 산업 전반의 최신 시스템을 국내에 도입해 뮤지컬 산업화의 가능성을 알리며 한국 뮤지컬 산업의 시작점으로 자리매김했다. 2012년 단 4차례 프로덕션으로 누적 100만 관객 돌파, 2023년 부산에서 누적 150만 관객을 돌파하는 등 흥행 신화를 기록한 작품으로 한국이 '오페라의 유령'의 글로벌 40주년 기념 프로젝트에서 빼놓을 수 없는 국가 중 하나로 손꼽힌 이유다.
매혹적이고도 웅장한 음악, 지하미궁과 샹들리에로 대표되는 무대 예술, 시대를 초월한 사랑 이야기는 여전히 생애 첫 뮤지컬이자 오래도록 여운을 남기는 명작으로 기억되어 왔다. 세대를 거듭하며 관객을 공연장으로 이끈 '오페라의 유령'은 새로운 관객에게는 첫 감동을, 오랜 팬들에게는 시간이 흘러도 변하지 않는 울림을 선사하는 특별한 의미를 지닌 작품이다.
한국 초연부터 전 시즌을 이끌어 온 라이너 프리드(Rainer Fried) 협력 연출 역시 "'오페라의 유령'은 한국에 돌아올 때마다 늘 새로운 이정표를 세우는 것 같다. 한국 관객분들의 변함없는 사랑과 지지가 없었다면 이토록 오랫동안 생명력을 유지할 수 없었을 것"이라며 감사를 전했다.
신동원 프로듀서는(에스앤코 대표) " '오페라의 유령'은 한국 뮤지컬 역사에서 산업화의 시작점이자, 언제나 설렘을 선사하는 작품이다. 글로벌 40주년에 한국 초연 25주년이라는 의미가 더해진 이번 공연을 한국 관객과 함께 축하할 수 있는 특별한 경험이 될 수 있도록 준비하겠다" 라며 이번 프로덕션의 의미를 전했다.
◆깨지지 않는 기록 위에 새겨진 새로운 역사! 세기를 뛰어넘는 위대한 걸작
'오페라의 유령'은 작품의 탄생 이후 수십 년이 지난 지금도 뮤지컬이 얼마나 오랫동안 사랑을 받을 수 있는지 보여주는 하나의 기준이자 척도로 남아 있다. 수많은 공연이 등장하고 사라지는 가운데도 전 세계 52개국, 217개 도시에서 23개 언어로 공연되며 1억 6천만 명의 관객과 마주하며 명작으로서 변함없는 존재감을 이어가는 중이다. 뿐만 아니라 1986년 런던, 1988년 뉴욕 초연 이후 웨스트 엔드와 브로드웨이에서 30년 이상 동시 연속 공연을 이어온 작품은 '오페라의 유령'이 유일하다. 브로드웨이 역사상 최장기 공연(연극·뮤지컬 포함)으로 기네스북 공인 기록이라는 쉽게 깨지지 않을 전무후무한 기록 역시 보유하고 있다.
토니상, 올리비에상, 드라마 데스크상 등 세계 주요 시상식 70여 개 부문을 석권하는 등 문화적 파장을 일으킨 '오페라의 유령'은 세기를 뛰어 넘어 지금까지도 한 편의 작품 이상의 영향력을 지닌 살아있는 신화이다.
◆거대한 샹들리에와 유려한 선율, 가면 속에 감춰진 러브 스토리
시간이 흘러도 빛을 잃지 않는 작품은 마침내 하나의 역사가 된다. '오페라의 유령'은 지난 40년간 음악과 서사, 무대 예술이 도달할 수 있는 아름다움의 정점으로 세대를 넘어 사랑받아온 위대한 유산이다. 파리 오페라 하우스 지하에 은신한 천재 음악가 '오페라의 유령'과 그에 의해 성장하는 아름답고 순수한 영혼 '크리스틴', 그녀의 곁을 지키는 '라울'의 이야기는 가면 속에 감춰진 가슴 시린 러브 스토리로 펼쳐진다.
이 시대 현대 뮤지컬의 거장 앤드루 로이드 웨버의 음악적 정수가 깃든 'The Phantom of the Opera', 'The Music of the Night', 'All I Ask of You', 'Think of Me' 등 시대를 대표하는 명곡은 웅장함과 서정성을 넘나들며 인물의 내면을 깊숙이 파고든다.
천재 디자이너 마리아 비욘슨이 창조한 무대와 의상은 19세기 파리 오페라 하우스의 화려함과 낭만을 정교하게 구현한다. 객석 위로 추락하는 샹들리에, 촛불 사이로 일렁이는 모습을 드러내는 신비로운 지하 호수의 미궁, 환상같이 펼쳐지는 가면무도회를 비롯한 극적인 무대 장치와 매혹적인 안무, 고풍스러운 의상과 감각적인 조명이 빈틈없이 조화를 이뤄 독보적인 미학을 완성한다. 유려한 선율과 애절한 서사, 시대의 미감을 집약한 무대 예술이 하나로 응축된 이 시대의 유산은 다시 탄생하기 어려운 세기의 걸작으로서 객석에 강렬한 전율을 남긴다.
jyyang@newspim.com