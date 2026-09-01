'하늘 보고 다시 한 걸음'...세종시, 가을편 '우리말 글귀' 선정

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 1일 시민 공모로 가을편 우리말 글귀를 선정했다.
- 선정 글귀는 하늘을 바라보고 다시 걸어가자는 뜻을 담았다.
- 시는 9~11월 현수막·전광판 등으로 글귀를 알리겠다고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 시민 공모를 통해 9~11월 가을편 바르고 고운 우리말 글귀 '오늘은 하늘 한 번 바라보고, 다시 한 걸음 걸어보자'를 선정했다.
1일 시에 따르면 이번 글귀는 잠시 걸음을 멈추고 하늘을 바라보며 지나온 시간을 돌아본 뒤 다시 앞으로 나아가자는 의미를 담았다.
글귀는 시민 공모를 통해 접수된 작품을 대상으로 한글사랑위원회 자문과 시 내부 심의를 거쳐 선정됐다. 시는 바른말 사용 여부를 비롯해 시민 공감도와 계절과 조화 등을 종합적으로 검토했다.
선정된 글귀는 9~11월 주요 도로변 현수막과 전광판, 공공기관 게시판, 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 시민들에게 선보일 예정이다.
남궁호 문화체육관광국장은 "잠시 걸음을 멈추고 하늘을 바라보는 작은 여유가 다시 한 걸음 내딛는 힘이 되길 바란다"며 "시민과 함께 우리말의 아름다움과 따뜻한 언어문화를 확산해 나가겠다"고 말했다.
한편 시는 지난해 3월부터 바르고 고운 우리말 글귀를 선정해 홍보하며 일상 속 우리말의 아름다움을 알리고 있다.
vincent977@newspim.com