프롬바이오, 신제품 '패밀리 365바이옴' 출시…건기식 포트폴리오 확대

AI 핵심 요약beta
- 프롬바이오가 1일 유산균 신제품 패밀리 365바이옴을 출시했다.
- 아이부터 성인까지 섭취하는 100% 한국산 프로바이오틱스다.
- 4중 코팅과 영양 설계로 장·면역 관리 기능을 더했다.
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4중 코팅 적용…장·면역 건강 성분 함께 담아
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 건강기능식품 및 개별인정형 원료 발굴 전문기업 프롬바이오가 유산균 신제품 '패밀리 365바이옴'을 출시하며 건강기능식품 포트폴리오 확대에 나선다고 1일 밝혔다.
프롬바이오는 기존 매스틱, 보스웰리아 등 개별인정형 원료 기반 제품군에 유산균 카테고리를 추가해 건강기능식품 라인업을 넓힐 계획이다.
패밀리 365바이옴은 아이부터 성인까지 섭취할 수 있도록 설계한 프로바이오틱스 제품이다. 국내에서 연구·제조된 100% 한국산 유산균을 사용했으며 프롬바이오 8종 유산균을 1000억 마리 투입해 100억 콜로니형성단위(CFU)의 생균 수를 보장한다.
제품에는 위산과 담즙산으로부터 유산균을 보호하기 위한 특허 4중 코팅 기술이 적용됐다. 회사는 이를 통해 냉장 보관 없이 실온에서도 소비기한까지 생균이 생존할 수 있도록 설계했다고 설명했다.
프로바이오틱스와 프리바이오틱스, 포스트바이오틱스도 함께 구성했다. 아연과 셀레늄, 비타민D를 더해 장 건강과 정상적인 면역기능을 함께 관리할 수 있도록 했다.
또 프로바이오틱스 균주 'L. rhamnosus GG'를 함유했다. 프롬바이오는 해당 균주의 인체적용시험에서 유해균 감소와 유익균 증가를 확인했다고 설명했다.
프롬바이오 관계자는 "패밀리 365바이옴은 아이부터 성인까지 전 연령대가 섭취할 수 있도록 설계한 제품"이라며 "이번 유산균 신제품 출시를 계기로 상품 포트폴리오를 다각화하고 고객의 건강관리 수요에 대응하는 건강기능식품을 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com