삼성전자, AI 디자인 철학 공개…"창의성은 인간에서 시작"

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 1일 디자인 마이애미 서울 2026 참가를 밝혔다.
- AI를 인간의 아이디어를 확장하는 도구로 제시했다.
- 한국 아티스트 14팀 작품을 SH95에 전시했다.
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OLED TV·갤럭시 Z 폴드8 등 아트워크로 변신…AI는 창작 보조 역할
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자가 AI 시대에도 디자인과 창의성의 출발점은 '인간'이라는 디자인 철학을 제시한다. AI를 창작의 주체로 내세우기보다 인간의 아이디어와 상상력을 확장하는 도구로 활용하는 방식이다.
1일 삼성전자는 오는 6일까지 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 열리는 '디자인 마이애미 서울 2026'에 참가한다고 밝혔다. 전시 주제는 'Design is an Act of Love(디자인은 사랑의 표현)'로, 인간에 대한 이해와 배려에서 시작하는 삼성전자의 '인간 중심' 디자인 비전을 보여준다.
전시에서는 한국 아티스트 14팀이 뮤직 스튜디오 5, 비스포크 AI 패밀리허브, 갤럭시 Z 폴드8 등 삼성전자 제품 14종을 각자의 시각으로 재해석한 작품을 선보인다. 일부 아티스트는 아이디어를 구체화하고 표현 범위를 넓히는 과정에서 AI를 활용했다.
14개 작품은 각기 다른 소재와 형태의 커스텀 프레임과 함께 2026년형 플래그십 OLED TV 'SH95'에 전시된다. SH95는 화면이 메탈 플레이트 위에 떠 있는 듯한 '플로트 레이어 디자인'을 적용해 TV 자체를 공간 속 디자인 오브제로 구현했다.
마우로 포르치니 삼성전자 DX부문 최고디자인책임자(CDO) 사장은 "창의성은 인간에서 시작되며 AI는 우리의 상상력을 증폭시키고 아이디어를 발전시킬 수 있도록 해준다"며 "인간 중심의 다양한 디자인 접근을 통해 새로운 가능성을 만들어 나갈 것"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com