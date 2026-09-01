HLB 간암신약, 치료효과 확인…ILCA 2026서 발표

AI 핵심 요약beta
- HLB 자회사 엘레바가 1일 간암 신약 병용요법의 연령별 분석을 발표했다.
- CARES-310에서 연령과 관계없이 생존기간 개선 효과가 확인됐다.
- 안전성 차이는 크지 않았고 FDA 재신청 절차를 진행 중이다.
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40세 미만에서도 유사한 경향
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = HLB의 간암 신약 '리보세라닙+캄렐리주맙' 병용요법이 글로벌 임상 3상 연령별 사후분석에서 연령대와 관계없이 생존기간 개선 효과를 보였다.
1일 HLB의 미국 자회사 엘레바 테라퓨틱스는 이 결과를 국제간암협회 연례학술대회(ILCA 2026)에서 발표할 예정이라고 밝혔다.
엘레바는 절제불가능 간세포암(uHCC) 환자를 대상으로 진행한 글로벌 임상 3상 'CARES-310'의 연령별 사후분석 결과를 오는 3~5일(현지시간) 벨기에 브뤼셀 르 플라자 호텔에서 열리는 ILCA 2026에서 포스터로 발표한다.
연령별 분석에서 50세 미만 환자의 전체생존기간 중앙값(mOS)은 병용요법군 21.5개월, 소라페닙군 15.2개월로 나타났다. 무진행생존기간 중앙값(mPFS)은 각각 5.5개월과 2.7개월이었다.
50세 이상 환자의 mOS는 병용요법군 23.9개월, 소라페닙군 15.2개월이었다. mPFS는 각각 6.2개월과 3.7개월로 집계됐다.
40세 미만 환자군에서도 비슷한 경향을 보였다. 병용요법군의 mOS는 24.2개월로 소라페닙군의 15.2개월보다 수치상 길었다. mPFS는 병용요법군 5.5개월, 소라페닙군 2.2개월이었다.
안전성에서는 연령에 따른 큰 차이가 나타나지 않았다. 치료 관련 이상반응(TRAEs)은 각 연령군에서 유사하게 나타났으며, 가장 흔한 3~4등급 치료 관련 이상반응은 병용요법군에서 고혈압, 소라페닙군에서 수족증후군이었다.
연구 책임저자인 아른트 포겔 토론토대학교 UHN-프린세스마거릿암센터 종양내과 교수는 "이번 연령별 하위그룹 분석은 캄렐리주맙과 리보세라닙 병용요법이 다양한 연령대의 간암 환자에서 치료 성과를 개선할 가능성을 뒷받침하는 추가 근거"라고 말했다.
이어 "이 병용요법은 다양한 병기의 간세포암에서 단독 또는 국소치료와의 병용으로 연구돼 왔으며 일관된 항종양 활성과 관리 가능한 안전성을 보여왔다"며 "이번 결과는 향후 다학제적 간암 치료에서 중요한 치료옵션으로 자리잡을 가능성을 뒷받침한다"고 덧붙였다.
엘레바는 지난 7월 생산시설의 우수 의약품 제조·품질관리 기준(cGMP) 관련 사항으로 리보세라닙과 캄렐리주맙 병용요법의 간암 1차 치료제 신약허가신청(NDA)에 대해 미국 식품의약국(FDA)으로부터 보완요구서한(CRL)을 받았다. 현재 파트너사와 FDA 재신청을 위한 관련 절차를 진행하고 있다.
김동건 엘레바 대표이사는 "CARES-310을 통해 축적된 임상 데이터는 리보세라닙과 캄렐리주맙 병용요법의 생존 개선 가능성을 일관되게 뒷받침하고 있다"며 "이번 추가 분석을 통해 폭넓은 환자군에서 치료 가능성을 다시 확인한 만큼 FDA 허가를 통해 간세포암 환자들에게 새로운 치료 선택지를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com