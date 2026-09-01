에어부산, 부산~광저우 부정기편 운항…12월 정기편 전환

AI 핵심 요약beta
- 에어부산이 2일 부산~광저우 부정기편을 띄운다
- 부산발 광저우 노선 운항은 이번이 처음이다
- 12월 2일 정기편 전환해 중국 노선을 넓힌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
청두 부정기편도 운항…부산발 중국 노선 확대
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=에어부산이 부산~광저우 노선 부정기편 운항을 시작으로 중국 노선 확대에 나선다.
에어부산은 오는 2일부터 10월 21일까지 부산~광저우 노선에 부정기편을 운항한다고 1일 밝혔다. 에어부산이 부산발 광저우 노선을 운항하는 것은 이번이 처음이다.
부산~광저우 노선은 주 2회(수·토요일) 일정으로 에어부산이 단독 운항한다. 232석 규모의 A321-200 NEO 항공기가 투입된다.
출국편은 김해국제공항에서 오후 10시에 출발해 다음 날 오전 0시45분 광저우 바이윈 국제공항에 도착한다. 귀국편은 현지에서 오전 2시5분 출발해 김해국제공항에 오전 6시30분 도착하는 일정이다.
부정기편 항공권은 하나투어와 모두투어, 교원투어, 투어폰, 더투어 등 에어부산 지정 여행사를 통해 예약할 수 있다.
에어부산은 부정기편 운항에 이어 오는 12월 2일부터 부산~광저우 노선을 정기편으로 전환할 예정이다. 올해 초 배분받은 운수권을 활용해 주 4회(수·목·토·일요일) 운항한다.
이를 위해 최근 광저우지점을 신설하고 현지 운항 지원을 위한 조직 정비도 마쳤다.
광저우는 중국 남부의 대표적인 경제·무역 중심지로 비즈니스와 관광 수요가 모두 높은 지역이다. 에어부산은 약 6년 만에 김해국제공항에서 광저우 노선이 재개됨에 따라 지역 항공 수요 확대에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
에어부산 관계자는 "부산~광저우 노선은 김해국제공항에서 약 6년 만에 재개되는 노선"이라며 "지역민의 항공 교통 편의성을 높이는 것은 물론 노선 포트폴리오 다변화의 중요한 이정표가 될 것으로 기대한다"고 말했다.
한편 에어부산은 오는 3일부터 부산~청두 노선에도 주 2회(목·일요일) 부정기편을 운항하는 등 부산발 중국 노선을 확대할 계획이다.
heoneykim@newspim.com