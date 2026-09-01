전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.01 (화) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
경제 경제일반

속보

더보기

[2027 예산안] 정부 "총지출 확대, 통화정책과 엇박자 아냐"(일문일답)

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 정부가 1일 이재명 대통령 주재 국무회의서 2027년 총지출 820조9000억원을 확정했다
  • 반도체 세수로 미래산업·청년·지방 투자하며 적자·국채비율은 낮추겠다고 했다
  • 미래대응기금 신설해 AI·R&D·지역사업에 쓰고 국회 통보와 추경 통제를 둔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

1일 국무회의서 '2027년 예산안' 의결
경제 성장과 재정 건전성 동시 추구
청년과 취약계층 지원을 위한 투자
미래대응기금으로 재정 안정화 확보

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 정부가 1일 이재명 대통령 주재로 열린 국무회의에서 '2027년도 총지출'을 올해보다 12.8% 늘어난 820조9000억원으로 확정했다. 반도체 호황 등에 따른 세수 증가를 활용해 미래산업과 청년·지방에 투자하면서 경제 회복을 잠재성장률 반등으로 이어가겠다는 구상이다.

내년도 총지출 증가율은 역대 최대 수준이지만 국내총생산(GDP) 대비 관리재정수지 적자는 올해 -3.9%에서 -0.1%로 축소된다. 국가채무비율도 51.6%에서 48.3%로 낮아질 전망이다. 정부는 성장과 재정건전성을 동시에 달성하는 예산안이라고 평가했다.

한국은행이 긴축적인 통화정책을 펴는 상황에서 정부가 지출을 대폭 늘리면서 정책 간 엇박자가 발생할 수 있다는 지적도 나온다. 이에 정부는 현금성·선심성 지원보다 인공지능(AI)과 연구개발(R&D), 산업 기반시설 등 총공급과 성장 잠재력을 확충하는 투자에 방점을 뒀다고 설명했다.

박홍근 기획예산처 장관이 지난달 28일 세종정부청사 중앙동 브리핑실에서 열린 '2027년도 예산안 상세브리핑'에서 모두발언을 하고 있다 [사진=기획예산처] 2026.08.31 jongwon3454@newspim.com

추가 세수로 신설하는 미래대응기금은 청년과 성장동력, 지방, 교육·인재 등 4대 분야에 투자하는 동시에 세수 변동에 대응하는 재정안정화 장치로 활용한다. 기금운용계획을 변경하면 즉시 국회에 통보하고 법정 한도인 30%를 넘어 재원을 활용하려면 추가경정예산을 편성한다.

박홍근 기획예산처 장관은 지난달 28일 정부세종청사에서 예산안 상세브리핑을 열고 "재정정책이 성장 여력을 높이는 투자라면 통화정책과 엇박자가 아니다"며 "잠재성장률 반등과 총공급 확충에 더 많은 투자를 했다"고 강조했다.

다음은 기획예산처 관계자들과 기자단 간 일문일답.

-이번 예산안을 '역사적 전환점'이라고 평가한 이유는 무엇인가

▲강력한 지출구조조정과 55년 만의 교육교부금 개편도 의미가 있지만 핵심은 경제성장과 재정건전성이라는 두 마리 토끼를 동시에 잡는 데 있다. 재정이 시장의 부족한 부분을 보완하는 역할을 넘어 미래 산업의 초기 투자자이자 초기 수요자 역할을 본격적으로 수행한다는 의미도 있다.

- 경기 회복세가 확고하다고 평가하면서도 총지출을 12.8% 늘린 이유는 무엇인가

▲우리 경제를 단년도 상황이 아닌 장기적이고 구조적인 추세로 봐야 한다. 잠재성장률이 추세적으로 하락하고 있고 성장의 과실이 청년과 취약계층 등에 충분히 확산하지 못하고 있다. 적극적인 재정 투자를 통해 경제 회복을 공고히 하고 성장주도형 재정 선순환 체계를 구축하려는 것이다.

-미래대응기금은 호황기에 늘어난 세수를 불황기에 쓰는 재정안정화 기금인가, 새로운 상설 예산 체계인가

▲두 가지 기능을 모두 갖는다. 일반회계와 달리 미래대응기금은 청년과 성장동력, 지방, 교육·인재 등 4대 분야에 집중적으로 투자하는 전략적 투자 플랫폼이다. 동시에 세수가 많이 걷힐 때 지출을 일시에 늘리고 세수가 부족할 때 긴축하는 구조를 완화하는 재정안정화 장치다.

박홍근 기획예산처 장관이 8월 28일 세종정부청사 중앙동 브리핑실에서 열린 '2027년도 예산안 상세브리핑'에서 모두발언을 하고 있다 [사진=기획예산처] 2026.08.31 jongwon3454@newspim.com

-미래대응기금의 적정 운용 기간이나 최소 유지 규모가 정해졌나

▲반도체 호황이 얼마나 지속할지와 전략산업 투자가 어느 속도로 성과를 낼지에 따라 기금의 재원과 존치 기간이 달라질 수 있다. 반도체 경기 순환 주기를 현재 3~5년 정도로 보고 있지만 정확한 운용 기간이나 최소 규모를 미리 정하지는 않았다. 단기 투자사업과 계속사업을 구분해 기금과 일반회계에 적절히 배분할 계획이다.

 

-총지출 증가율을 2028년 9%, 2029년 7%, 2030년 5% 수준으로 낮추는 배경은

▲반도체 호황에 따른 세수 증가가 계속될 것으로 전제할 수는 없다. 2028년 이후 국세수입 증가율을 3% 수준으로 보수적으로 전망하고 총지출 증가율을 9%, 7%, 5%로 연착륙시키는 계획을 세웠다. 이를 통해 중기적으로 재정수지와 국가채무비율을 개선한다는 목표다.

-한국은행은 긴축적인 통화정책을 펴는데 정부가 확장재정을 추진하면 정책 엇박자가 발생하는 것 아닌가

▲취약계층과 청년 지원에 따른 총수요 자극 효과가 전혀 없다고 할 수는 없다. 다만 현금성·선심성 지원이나 단기 소비에 집중한 예산은 아니다. 미래산업과 기반시설, R&D 등에 투자해 잠재성장률과 총공급을 확충하는 데 방점을 뒀다.

이는 중장기적으로 물가 안정과도 같은 방향이다. 총수입 증가율은 30.6%로 총지출 증가율 12.8%보다 높다. 관리재정수지도 -0.1%로 개선된다. 법인세의 일시적인 증가분을 제거한 재정충격지수 기준으로는 내년도 예산이 소폭 확장적인 수준이라고 평가하고 있다.

-미래대응기금에 신규사업뿐 아니라 계속사업도 포함한 이유는

▲사업이 신규인지 계속사업인지가 아니라 미래 대응에 얼마나 도움이 되는지를 기준으로 선정했다. 저출생·고령화 대응과 청년, 성장동력, 지방, 교육·인재 분야에서 미래 대응 효과가 있다고 판단한 사업을 편입했다.

일반회계는 단년도에 재원을 소진해야 해 여유자금을 적립하기 어렵다. 연도 중 예상하지 못한 재정 수요가 발생했을 때도 추경 편성과 국회 심의에 시간이 걸린다. 기금을 통해 세수 변동에 대응하고 필요한 사업에 재원을 적기에 투입하려는 것이다.

박홍근 기획예산처 장관이 8월 28일 세종정부청사 중앙동 브리핑실에서 열린 '2027년도 예산안 상세브리핑'에서 모두발언을 하고 있다 [사진=기획예산처] 2026.08.31 jongwon3454@newspim.com

-미래대응기금에 대한 국회 통제가 약해질 수 있다는 지적이 있다

▲기존 기금과 마찬가지로 기금평가와 존치평가, 성과평가 및 국회 심의를 받는다. 기금운용계획을 변경하면 해당 분기가 끝난 뒤 통보하는 일반 기금과 달리 미래대응기금은 변경 즉시 국회에 알리도록 했다. 법이 허용한 30% 범위에서는 기금운용계획을 변경할 수 있지만 이를 초과해 재원을 활용하려면 추경을 편성해 국회 심의를 받아야 한다. 세수 결손에도 동일한 기준이 적용된다.

-어느 정도를 세수 결손으로 판단해 기금 재원을 투입하나

▲객관적으로 정해진 수치 기준은 없다. 기존의 이·전용 등 국가재정 운용 절차로 충당할 수 있는 수준이면 현행 제도를 활용한다. 이를 넘어 안정적인 재정 운용이 어렵다고 판단되면 기금 재원을 투입한다. 30% 범위를 초과하면 세입경정 등을 포함한 추경 편성이 필요하다.

-추가 세수를 지출하거나 국가채무 상환에 사용하는 대신 기금에 적립한 이유는

▲미래대응기금의 여유재원 104조4000억원을 모두 지출했다면 내년도 총지출 증가율이 27%를 넘었을 것이다. 반대로 전액을 국가채무 축소에 활용하면 내년 국고채 총발행 물량 221조8000억원이 100조원대로 줄어 국채시장의 안정적인 운용이 어려워질 수 있다. 지출 확대와 채무 감축 사이에서 균형점을 찾은 것이다.

-청년미래적금에 소득요건을 두지 않아 연소득 1억원이 넘는 청년도 지원받는 이유는

▲연소득 1억원을 초과하는 청년은 전체의 0.7%에 불과하다. 이들을 제외하기 위해 별도 기준을 만드는 것보다 전체 청년에게 가입 기회를 주고 정부 기여율을 차등화하는 편이 적절하다고 판단했다. 정부 기여율은 일반형 6%, 우대형 15%로 적용한다. 비수도권 중소기업 재직자에게는 최대 25%를 지원해 상대적으로 어려운 청년에게 혜택이 더 많이 돌아가도록 설계했다.

정부세종청사 기획예산처 전경 [사진=뉴스핌DB]

-지방우대 원칙은 어떻게 확대되나

▲지방우대 원칙 적용 대상을 올해 7개 시범사업에서 내년 61개 사업, 17조3000억원 규모로 확대한다. 인구 유입과 산업 육성, 일자리 확충, 정주 여건 개선 효과가 큰 사업을 선정해 지역별 지원율과 지원금, 사업 물량 및 자부담 비율을 차등화한다. 미래대응기금 지방계정을 통해 지방미래성장지원금 3조5000억원도 추가로 교부한다. 행정통합 지역에는 연간 최대 5조원, 4년간 최대 20조원의 재정 인센티브를 지원할 계획이다.

-농어촌 기본소득 대상 지역을 35곳으로 확대하는 배경은

▲농어촌 기본소득은 인구감소지역 69개 시·군·구를 대상으로 한다. 추가경정예산 편성 당시 지방정부를 대상으로 참여 의향을 조사한 결과 40곳 넘게 응모했다. 지방정부의 수요와 사업 여건을 고려해 내년에는 전체 대상 지역의 절반 수준인 35곳으로 확대하기로 했다.

-공무원 보수 인상률을 3.9%로 결정한 이유는

▲민간 보수 인상률과 민간·공무원 간 보수 격차, 최저임금 인상률 등을 종합적으로 고려했다. 최근 민간 보수가 크게 오르면서 공무원과의 격차가 확대된 점을 반영했다. 하위직 처우 개선을 위해 9급 공무원 초임 월 300만원 달성 목표도 예정대로 추진한다.

jongwon3454@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'시총 10배 증가' 팀 쿡 시대의 종언 이 기사는 8월 31일 오후 4시56분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다. [서울=뉴스핌] 김현영 기자 = 2026년 8월 31일은 팀 쿡이 애플(종목코드: AAPL) 최고경영자(CEO)로서 보내는 마지막 근무일이다. 2011년 스티브 잡스 사망 이후 15년간 애플을 이끌어온 그는 다음 날인 9월 1일부로 이사회 의장으로 물러나고, 오랜 기간 하드웨어 엔지니어링 부문을 총괄해온 존 터너스 수석부사장이 새로운 수장 자리에 오른다. 취임 8일 만에 신제품 발표회라는 첫 시험대에 오르는 터너스의 데뷔 무대는 9월 9일로 예정돼 있으며, 이 자리에서 애플의 첫 폴더블 아이폰이 공개될 가능성이 유력하게 점쳐지면서 투자자들의 이목이 집중되고 있다. ◆ 시총 10배 키운 팀 쿡, 그가 남긴 유산 쿡이 재임하는 동안 애플의 시가총액은 약 3,500억 달러에서 4조 6000억달러 이상으로 불어났다. 지난 7월에는 잠시 5조 달러 선을 넘기도 했다. 전설적인 창업자의 뒤를 이어받는다는 것 자체가 상당한 부담을 수반하는 과제임에도, 쿡은 재임 기간 주주가치를 10배 넘게 끌어올렸다. 시장에서는 지난 15년간 전 세계에서 주주가치를 견인한 CEO들 가운데서도 가장 성공적인 축에 속한다는 평가가 나온다. 팀 쿡 애플 최고경영자(CEO) [사진=애플] 쿡의 가장 큰 공로로 꼽히는 것은 2007년 처음 출시된 아이폰 사업을 애플의 지속적인 성장을 견인하는 엔진으로 완전히 변모시켰다는 점이다. 아이폰은 2025년 애플 전체 매출 4,161억 달러 가운데 2,095억 달러를 차지하며 단일 사업 부문이 전체 매출의 약 50%를 책임졌다. 뱅크오브아메리카(BofA) 글로벌리서치의 왐시 모한 애널리스트는 아이폰 제품군을 다양한 가격대에 걸쳐 폭넓게 확장시키고, 이와 연동된 공급망의 복잡성을 관리해낸 것이 전적으로 쿡의 공로라고 평가했다. 여기서 그치지 않고 쿡은 애플뮤직플러스, 애플TV플러스, 애플피트니스플러스, 애플워치, 에어팟 등 아이폰과 연계된 폭넓은 제품·서비스 생태계를 구축했다. 그 결과 서비스 부문은 이제 애플의 두 번째로 큰 사업으로 자리 잡아 지난해 1,091억 달러의 매출을 기록했으며, 세 번째로 큰 부문인 웨어러블 기기 역시 356억 달러의 매출을 올렸다. 만약 쿡이 아이폰 프랜차이즈를 서비스 부문으로까지 확장하지 못했다면, 오늘날과 같은 규모와 위상의 애플은 존재하지 못했을 것이라는 평가가 뒤따른다. 2007년 아이폰을 공개한 故 스티브 잡스 [사진=블룸버그] 재임 기간 내내 비판이 없었던 것은 아니다. 일각의 비판론자들은 아이폰의 뒤를 이을 만한 후속 제품이 부재하다는 점을 회사의 혁신 동력 약화를 보여주는 신호로 지적해왔다. 이에 대해 모한 애널리스트는 쿡이 물려받은 포트폴리오를 고려할 때 그가 각 사업 부문을 엄청나게 성장시켰으나, 아이폰이 워낙 크고 성공적이다 보니 다른 성과들을 가려버리는 측면이 있을 뿐이라고 반박했다. 실제로 수년 만에 처음 선보인 신규 제품군이었던 비전 프로는 다소 아쉬운 성과에 그쳤지만, 애플은 이 헤드셋을 위해 개발한 일부 기술을 향후 출시할 스마트글라스에 활용하고 있는 것으로 전해진다. 최근 들어서는 생성형 AI(인공지능) 도입이 더디다는 비판에 직면하며 차세대 개선판 시리(Siri)의 출시가 지연된 상태다. 그럼에도 AI 칩과 데이터센터에 수천억 달러를 쏟아붓고 있는 경쟁사들과 달리, 애플은 월가를 뒤흔들고 있는 AI발 밸류에이션 충격으로부터 상대적으로 자유로운 편이었다는 평가도 나온다. ◆ 완벽주의자 터너스는 누구인가 바통을 이어받는 존 터너스는 2001년 애플 제품 디자인팀의 일원으로 입사한 뒤 2013년 하드웨어 엔지니어링 부문 부사장으로 승진했고, 2021년에는 수석부사장 자리에 올랐다. 펜실베이니아대에서 기계공학을 전공했으며 애플 입사 전에는 버추얼 리서치 시스템스에서 근무한 이력이 있다. 지난 3월 맥북 네오 공개 행사 등 주요 제품 발표 무대에 여러 차례 등장하며 존재감을 넓혀왔지만, 최근 몇 년간 회사를 유심히 지켜본 이들이 아니고서는 여전히 대중에게는 낯선 인물이라는 평가가 많다. 애플 팀 쿡 최고경영자(CEO, 좌)와 차기 CEO로 취임 예정인 존 터너스 [사진=블룸버그] 터너스는 애플이 추구하는 완벽주의적 성향을 그대로 체현한 인물로도 알려져 있다. 그는 2024년 펜실베이니아대 공대 졸업식 축사에서, 자신이 맡았던 첫 애플 제품인 애플 시네마 디스플레이의 후면 나사 홈 개수를 두고 협력업체와 벌였던 실랑이를 소개한 바 있다. 협력업체가 제시한 나사는 홈이 35개였지만 터너스는 애플이 원하는 25개를 끝내 고수했다는 일화로, 사소해 보이는 부분까지 최선을 다하는 것이 제품을 대하는 자신의 원칙이라는 취지였다. 애플 측은 맥 라인업을 역대 최고 인기 제품군으로 끌어올리고 아이폰17 시리즈를 성공적으로 선보였으며 에어팟을 개선하는 데 터너스가 핵심적인 역할을 했다고 평가하고 있다. 여러 제품에 사용되는 재활용 알루미늄 합금 개발을 주도했고, 애플워치 울트라3에 적용된 3D 프린팅 티타늄 소재 작업에도 관여한 것으로 전해진다. 아이폰 17 프로 [사진=블룸버그] 지난 4월 발표된 이번 경영권 승계는 애플이 기기 사업이라는 본업에 다시 힘을 싣겠다는 신호로 받아들여지고 있다. 공급망과 영업, 재무에 밝았던 쿡과 달리 터너스는 하드웨어 엔지니어 출신이기 때문이다. 그가 외부 영입 인사가 아니라 회사 내부를 25년 가까이 깊이 이해하고 있는 인물이라는 점은 경영권 교체기에 흔히 발생하는 운영·전략적 실수의 위험을 낮춰주는 요인으로 꼽힌다. 다만 그만큼 더딘 전환기라는 변명은 통하지 않을 것이라는 지적도 나온다. 터너스는 AI가 촉발한 기술업계의 대격변 한복판에서 애플을 이끌게 됐다. 아이폰을 뒤이을 차세대 성장동력을 확보해야 한다는 과제도 안고 있다. 스마트글라스나 AI 핀 등 AI 기반 신제품에 사활을 건 경쟁사들이 늘어나는 가운데 애플 역시 소비자 전자업계에서의 지배력을 이어가려면 이 분야에서 자체적인 답을 내놓아야 하는 상황이다. 이와 함께 투자자들은 정교한 가격 전략과 흠잡을 데 없는 실행력, 실질적인 파급력을 갖춘 제품 로드맵을 요구할 것으로 보인다. ◆ 9월 9일 데뷔 무대, 관전 포인트는 '폴더블 아이폰' 터너스 신임 CEO에게 주어진 첫 시험대는 예상보다 훨씬 빨리 찾아온다. 애플은 9월 9일 캘리포니아주 쿠퍼티노 애플파크 내 스티브 잡스 극장에서 신제품 발표 행사를 연다. 이미 "서프라이즈 앤드 샤인(Surprise and Shine)"이라는 캐치프레이즈를 내걸고, 눈길을 끌 만한 제품 공개를 예고한 상태다. 애플은 구체적인 제품 라인업을 아직 밝히지 않았지만, 신형 아이폰과 업그레이드된 애플워치는 물론 스마트홈 시장을 겨냥한 여러 제품을 포함해 최대 8종에 달하는 기기가 공개될 것으로 전망된다. 애플이 8월 26일(현지시간) 내달 9일 행사 계획을 발표했다.[사진=애플 웹사이트] 가장 유력한 라인업은 아이폰18 프로와 아이폰18 프로맥스를 포함한 아이폰18 시리즈다. 더 낮은 발열과 긴 사용 시간을 구현할 것으로 기대되는 신형 2나노미터(nm) A20 프로 칩과 배터리 효율 개선·프라이버시 강화·혼잡한 데이터 네트워크 환경에서의 성능 향상을 가능케 할 C2 칩이 함께 탑재될 전망이다. 더 빠른 칩과 개선된 배터리, 카메라 성능이 적용되며 최소한 대형 모델에는 기계식 조리개가 들어갈 것으로 알려졌다. 반면 아이폰 에어 2세대와 일반형 아이폰18은 이번 행사에서 빠질 것으로 보인다. 애플이 연중 판매를 고르게 분산하기 위해 이들 제품과 보급형 아이폰18e, 신형 맥, 아이패드의 출시를 내년 봄으로 미룰 것이라는 관측이다. 시장의 진짜 관심은 애플의 첫 폴더블 스마트폰에 쏠려 있다. '아이폰 폴드' 혹은 '아이폰 울트라'로 불릴 가능성이 있는 이 제품이 현실화된다면, 아이폰X(아이폰 텐)과 3D 안면인식 도입 이후 최대 변화로 꼽힐 만한 이정표가 될 전망이다. 블룸버그통신에 따르면 터너스가 이 제품 개발을 직접 주도해왔으며, 그의 취임 시점 자체가 출시에 맞춰졌다는 해석도 나온다. 접었을 때는 여권 크기의 일반 스마트폰처럼 작동하다가 펼치면 책처럼 바깥쪽으로 열리며 태블릿 크기의 화면이 드러나는 구조로, 일반 스마트폰처럼 쓸 수 있는 5.3인치 외부 화면과 펼치면 나타나는 7.8인치 내부 화면 등 두 개의 화면을 갖출 것으로 예상된다. 일부 유출 정보에 따르면 페이스 ID 대신 터치 ID를 탑재하고, 멀티태스킹에 최적화된 초박형 디자인으로 데뷔할 가능성도 제기된다. 가격은 만만치 않을 전망이다. 여러 매체 보도와 시장조사업체 IDC의 나빌라 포팔 수석 리서치 디렉터에 따르면 예상 소비자가격은 2,000~2,500달러 수준에 달할 것으로 추정된다. 포팔 디렉터는 높은 가격에도 불구하고 이 제품이 상당한 성공을 거둘 것으로 내다봤는데, 최상위층 소비자를 겨냥한 제품인 만큼 이들이 구매를 위해 줄을 설 것이라는 설명이다. 시장 전문가들은 이 프리미엄 폴더블 기기가 판매가를 끌어올리는 동시에 애플에 새로운 마진 성장 동력을 제공할 것으로 기대하고 있다. IDC는 애플이 출시 첫해에만 1,000만 대 이상을 출하하며 침체가 예상되던 폴더블 시장 전체를 구해낼 것으로 내다봤다. 이에 힘입어 올해 폴더블 부문이 12.6% 성장하고 내년에는 성장률이 18%로 가속화될 것으로 IDC는 전망했으며, 2027년까지 애플이 전 세계 폴더블폰 출하량의 40%, 1,700만 대 이상을 차지할 것으로 예상했다. ▶②편에서 계속됨 kimhyun01@newspim.com 2026-09-01 00:06
사진
'정교유착' 한학자 1심 징역 2년 선고 [서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 윤석열 정부와 세계평화통일가정연합(통일교)의 정교유착 사건의 정점으로 알려진 한학자 통일교 총재가 정치자금법 위반 혐의 1심 재판에서 총 징역 2년을 선고받았다. 서울중앙지법 형사합의27부(재판장 우인성)는 31일 오후 정치자금법 위반 등 혐의를 받는 한 총재와 정원주 전 비서실장(천무원 부원장), 윤영호 전 통일교 세계본부장, 윤 전 본부장의 배우자이자 전 통일교 재정국장 이모 씨에 대한 선고기일을 열었다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = '정교 유착' 의혹에 연루된 한학자 통일교 총재가 31일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고기일에 출석하고 있다. 2026.08.31 photo@newspim.com 이날 재판부는 한 총재의 정치자금법 위반 혐의와 청탁금지법 위반·업무상 횡령에 대해 각각 징역 1년씩, 총 징역 2년을 선고했다. 함께 재판에 넘겨진 정 전 비서실장은 정치자금법 위반은 징역 8개월, 업무상 횡령은 징역 8개월을 선고하면서도 각 형에 대해 집행유예 2년을 결정했다. 윤 전 본부장은 징역 6개월, 이씨는 징역 6개월에 집행유예 1년을 내렸다. 이 사건에 대해 재판부는 "자금력을 앞세워 제20대 대선을 교세 확장 기회로 보고, 해당 후보(윤석열 전 대통령)가 당선돼 새 정권 출범 후 통일교 정책에 국가 지원을 받아 정치적 영향력을 획득하기 위해 저질러진 범행"이라고 했다. 그러면서 "민주 정치의 건전한 발전에 기여하기 위한 공직자 공무수행을 보장하고 공공기관을 신뢰하기 위해 제정된 청탁금지법 입법취지 훼손했다"라며 "죄책이 가볍지 않다"고 지적했다. ◆ 재판부 "한학자, 통일교 정점…실형 선고 불가피" 한 총재는 2022년 1월 당시 윤석열 국민의힘 대선 후보에게 통일교 지원을 청탁할 목적으로 '윤핵관' 권성동 전 국민의힘 의원에게 통일교 내부 자금을 활용해 불법 정치자금 1억원을 전달했다는 정치자금법 위반 혐의를 받는다. 같은 해 3~4월 통일교 자금 1억4400만원을 국민의힘 소속 의원 등에게 쪼개기 후원했다는 혐의(정치자금법 위반), 그해 7월 건진법사 전성배 씨를 통해 김건희 여사에게 다이아몬드 목걸이와 샤넬 가방 등 7500만원 상당의 금품을 제공했다는 혐의(청탁금지법 위반), 이를 통해 통일교 자금을 횡령했다는 횡령 혐의도 있다. 같은 해 10월 수사기관이 한 총재와 정 전 실장의 카지노 원정도박에 대해 수사를 진행하고 있다는 사실을 알고 윤 전 본부장에게 회계자료를 없애도록 증거인멸을 지시한 혐의(증거인멸교사)도 받고 있다. 재판부는 한 총재가 "통일교의 정점인 사람"이라며 "제20대 대선후보였던 윤석열 전 대통령에게 접근하기 위해 권성동 의원과 접촉해 정치자금 1억원을 제공하고, 그 이후 특별집회 형태로 지지를 표명했다. 이후 김건희에게 명품 가방과 목걸이를 제공했다"고 봤다. 아울러 재판부는 "한 총재의 통일교 내 지위, 윤 전 본부장에 책임을 전가하는 태도 등을 볼 때 실형 선고가 불가피하다"고 했다. 그러면서도 "전반적으로 윤 전 본부장이 (범행을) 계획하고 한 총재의 승인을 받아 실행한 것으로 보이고, 한 총재의 개인적 이익보다 통일교 교세나 정치적 영향력 확장 목적으로 보인다"는 점은 유리한 양형 사유로 참작했다. 또 재판부는 '쪼개기 후원' 업무상 횡령에 대해서는 무죄를, 증거인멸 교사에 대해서는 특검법상 수사대상이 아니라며 공소기각을 선고했다. 한 총재는 구속기소 된 상태에서 재판에 넘겨졌지만 현재 건강 악화를 이유로 일시 석방됐다. 지난달 30일 법원은 한 총재의 구속집행정지 기간을 오는 9월 2일 오후 6시로 연장했다. 이날 한 총재는 선고를 마친 후 '입장 한 말씀 부탁드린다', '항소하실 거냐'는 취재진의 질문에 묵묵부답으로 일관하며 법정을 빠져나갔다.  한편 권 전 의원은 통일교 측으로부터 불법 정치자금을 받은 혐의로 지난달 16일 징역 2년과 추징금 1억원을 대법원에 확정받았다. 이에 대한변호사협회는 권 전 의원의 변호사 등록을 취소했다. 100wins@newspim.com 2026-08-31 15:20

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동