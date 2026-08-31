수원시, 전입 중장년 1인가구 '일상패키지 지원사업' 대상자 모집

AI 핵심 요약beta
- 수원시가 31일 1인가구 일상패키지 신청을 받았다
- 40~64세 전입 중장년 1인가구 320가구를 뽑는다
- 소화용구 등 4종 패키지를 9~10월 택배로 보낸다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 오는 9월 14일 오후 6시까지 '수원시 1인가구 일상패키지 지원사업' 대상자 320여 가구를 모집한다고 31일 밝혔다.
지원 대상은 2026년 1월 1일 이후 다른 지역에서 수원시로 전입한 40~64세 중장년 1인가구다. 대상 지역은 ▲영화동▲연무동▲권선1동▲세류2동▲행궁동▲매산동▲영통2동▲원천동 등 8개 동이다.
수원시는 구별로 1인가구 비율이 높은 2개 동을 선정해 시범 사업을 추진한다. 선정된 가구에는 6만 원 상당의 '일상패키지'를 지원한다. 패키지는 ▲투척용 소화용구▲창문 잠금장치▲물품 정리함▲과부하 차단 멀티탭 등 주거 안전과 생활 편의를 위한 물품 4종으로 구성된다.
새롭게 수원에 정착한 중장년 1인가구가 안전하고 편리하게 생활할 수 있도록 지원하는 사업이다. 패키지와 함께 수원시 1인가구 지원사업을 소개하는 안내문도 제공한다.
신청은 본인이 수원시 시정참여 플랫폼 '새빛톡톡'에서 해야 하며 대리 신청은 할 수 없다. 신청서와 개인정보 수집·이용 동의서, 주민등록등본·초본을 제출해야 한다.
수원시는 신청 순서에 따라 자격 요건을 확인해 예산 소진 시까지 대상자를 선정한다. 선정 결과는 개별 문자메시지로 안내하고 9~10월 중 일상패키지를 택배로 배송할 예정이다.
수원시 관계자는 "낯선 지역에 홀로 정착하는 중장년 1인가구가 안전하고 편리하게 생활할 수 있도록 이번 패키지를 마련했다"며 "앞으로도 1인가구가 체감할 수 있는 정착 지원 시책을 지속해서 발굴하겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com