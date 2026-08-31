화성시 '제12회 화성송산포도축제' 화성에코팜테마파크 일원서 개최

AI 핵심 요약beta
- 화성특례시가 9월 5일부터 6일까지 화성송산포도축제를 연다.
- 올해 축제는 화성에코팜테마파크와 동탄호수공원에서 동시에 진행했다.
- 포도밟기·전시·공연 등으로 포도 맛과 농촌관광을 선보인다.
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[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 '제12회 화성송산포도축제'를 오는 9월 5일부터 6일까지 이틀간 만세구 서신면 화성에코팜테마파크 일원에서 개최한다고 31일 밝혔다.
축제 기간 동탄호수공원에서도 화성송산포도 판촉행사가 동시에 열려 시민들이 도심에서도 화성송산포도의 우수한 맛과 매력을 느낄 수 있다. 올해로 12회째를 맞는 축제는 '화성송산포도 Farm Tour Festa'를 주제로 열린다. 포도를 활용한 다양한 체험과 먹거리, 휴식 프로그램을 마련해 관람객들에게 화성송산포도의 맛과 매력을 알릴 예정이다.
축제의 대표 프로그램인 '포도밟기'는 지난해까지 궁평항에서 진행됐으나 올해부터 화성에코팜테마파크 중앙 잔디광장에서 열린다. 가족 단위 방문객들이 직접 참여하며 색다른 추억을 만들 수 있도록 프로그램을 구성했다. '포도 생애주기 전시관'은 체험형 전시 공간으로 꾸민다.
어린이를 비롯한 관람객들이 포도의 생육 과정과 다양한 품종을 살펴보고 화성송산포도의 매력을 직접 체험할 수 있다. 낮 동안의 프로그램이 끝난 뒤에는 화성에코팜테마파크 전망대에서 궁평항의 석양과 함께 즐기는 현악 4중주 공연이 펼쳐진다.
지역 와이너리에서 생산한 와인도 함께 즐길 수 있도록 해 축제장을 찾은 관람객들에게 색다른 휴식과 즐거움을 선사할 예정이다. 이와 함께 지역 예술인들이 참여하는 거리 공연과 문화 무대가 이어져 축제 현장에 활기를 더한다.
가족 단위 관람객들이 여가와 휴식을 함께 즐길 수 있도록 물놀이터와 그늘막, 무더위 쉼터도 확대 운영한다.
정명근 화성특례시장은 "화성송산포도축제는 지역 농업인과 예술인, 관람객이 함께 어우러져 화성의 농업과 관광 자원을 경험하는 축제"라며 "올해는 'Farm Tour Festa'라는 주제에 맞춰 화성송산포도의 맛과 농촌 관광, 휴식을 함께 즐길 수 있는 다양한 프로그램을 마련한 만큼 많은 시민과 관광객이 축제장을 찾아 특별한 추억을 만들어 가시길 바란다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com