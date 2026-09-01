월스트리트 잉글리시, 1:1 학습코치 통해 영어 실력 향상 지원

AI 핵심 요약beta
- 월스트리트 잉글리시가 회원별 전담 학습코치를 배정했다.
- 코치는 목표 설정부터 실행·점검까지 정기 1대1 코칭을 했다.
- 올해 1월 협약 후 코칭 교육을 조직 전반으로 넓혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 영어 학습은 단기간보다 꾸준한 학습과 실제 사용이 중요하다. 월스트리트 잉글리시는 이러한 특성을 고려해 모든 회원에게 전담 학습코치를 배정하고 꾸준한 학습을 지원한다.
월스트리트 잉글리시의 학습코치는 원어민 강사와 별개로 회원의 목표와 학습 과정을 관리한다. 학습 프로그램 이해를 바탕으로 회원의 학습 상황을 살피고, 정기적인 1:1 코칭을 통해 목표 설정부터 실행, 점검까지 지원한다.
전문 코칭 방법론을 학습 과정에 접목해 회원 스스로 학습 목적과 과제를 명확히 하고, 개인에게 맞는 학습 방향과 실행 계획을 구체화하도록 돕는다.
학습코칭은 학습 시작부터 각 레벨 완료 후까지 이어진다. 초기에는 과거 학습 이용, 현재 수준, 학습 목적 등을 함께 살핀다. 이후 정기 코칭으로 학습 진행 상황과 어려움을 점검하고 필요시 계획을 조정한다. 레벨 완료 후에는 성취를 확인하고 다음 단계 학습 방향을 설정한다.
월스트리트 잉글리시는 전문 코칭 교육 개선를 위해 올해 1월 국제코치훈련원과 업무협약을 체결했다. 일부 코치는 한국코치협회의 KAC, KPC 등 전문 코칭 자격을 취득했으며, 모든 학습코치를 대상으로 월 1회 정기 교육과 실습을 진행한다.
코칭 역량은 학습코치뿐 아니라 조직 전반으로 확장하고 있다. 회원의 학습과 서비스를 지원하는 원어민 서비스 매니저와 센터장들도 전문 코칭 교육에 참여했다. 향후 직무별 코칭 교육을 단계적으로 확장해 모든 직원이 코칭 역량을 활용하도록 할 계획이다.
월스트리트 잉글리시 코리아 김은희 CEO는 "월스트리트 잉글리시의 학습코치는 회원이 영어를 통해 진정으로 이루고 싶은 목표를 구체화하고, 그 목표를 향해 꾸준히 나아가 원하는 변화와 성취를 만들어갈 수 있도록 함께하는 역할"이라고 말했다.
이어 "앞으로 코칭 역량을 조직 전체로 확장해 회원과 만나는 모든 과정에서 코칭 철학이 일관되게 이어지도록 하고, 코칭을 월스트리트 잉글리시만의 구분된 학습 이용이자 문화로 만들어 나갈 것"이라고 밝혔다.
월스트리트 잉글리시는 1972년 설립 이후 50년 이상 영어 교육 이용을 쌓아온 성인 영어 교육 브랜드다. 한국에서는 20년 이상 서비스를 이어오고 있으며, 현재 삼성, 강남, 종로, 여의도, 신촌, 분당, 일산, 부산 서면 등 8개 오프라인 센터와 온라인 센터를 운영 중이다.
whitss@newspim.com