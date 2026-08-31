의정부시 'AI 혁신 공개 포럼' 내달 5일 개최

AI 핵심 요약beta
- 의정부시가 31일 다음 달 5일 AI 혁신 포럼을 연다.
- 포럼은 AI와 미래도시를 주제로 시민 누구나 참여한다.
- 기조강연·토론·체험구역으로 산업생태계 방향을 논의한다.
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부시는 다음 달 5일 토요일 오전 10시 의정부예술의전당 소극장에서 '의정부 인공지능(AI) 혁신 공개 토론회(포럼)'를 개최한다고 31일 밝혔다.
시에 따르면 이번 포럼은 '의정부의 미래, 인공지능(AI)으로 그리다: 역동하는 의정부 혁신 생태계'를 주제로 진행되며 인공지능과 미래도시에 관심 있는 시민 누구나 참여할 수 있다.
행사는 정재승 카이스트 교수의 기조강연을 시작으로 김장현 성균관대학교 교수와 유응준 준AI컨설팅 대표가 인공지능과 미래도시, 산업 생태계 등을 주제로 강연을 이어간다. 이후 전문가와 토론자가 참여하는 종합토론과 질의응답을 통해 공공 인공지능과 미래도시의 방향, 인공지능 산업 생태계 조성, 일자리·창업 기반 마련 방안 등을 폭넓게 논의한다고 설명했다.
행사장 로비에는 인공지능 로봇과 인공지능기반 행사 플랫폼 등을 직접 체험할 수 있는 체험구역도 운영한다. 어린이부터 노년층까지 전 세대가 인공지능 기술을 쉽고 친근하게 접할 수 있도록 체험 중심으로 운영할 계획이다.
공개 토론회 참여를 희망하는 시민은 '의정부 인공지능 혁신 공개 토론회' 누리집 또는 의정부시 대표 누리집에 게시된 배너를 통해 사전 등록하면 된다.
김원기 의정부시장은 "이번 공개 토론회가 시민들과 함께 인공지능이 만들어갈 도시의 미래를 살펴보고 의정부가 경기북부 인공지능 혁신거점으로 도약할 방향을 모색하는 뜻깊은 계기가 되길 바란다"고 말했다.
asj7376@newspim.com