서울우유 '파머스그릭', 출시 3개월 만에 누적 판매 100만개 돌파

AI 핵심 요약beta
- 서울우유협동조합이 31일 파머스그릭 5종 누적 판매 100만개를 돌파했다.
- 파머스그릭은 나100% 원유와 그릭 유산균을 적용해 신맛을 줄였다.
- 서울우유는 파우치형 출시로 제품군을 넓히며 라인업 확대에 나섰다.
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[서울=뉴스핌] 김정인, 심재민 인턴기자 = 서울우유협동조합은 프리미엄 그릭요거트 브랜드 '파머스그릭' 5종이 출시 약 3개월 만에 누적 판매량 100만개를 돌파했다고 31일 밝혔다.
지난 5월 출시된 파머스그릭은 서울우유 전용 목장에서 분리·집유한 '나100%' 원유를 사용한 제품이다. 나100% 원유는 체세포수 기준 1급, 세균수 기준 1급A에 해당한다.
그리스 유래 그릭 유산균 'YO-Athena 4.0' 균주를 적용해 신맛을 줄이고 담백하고 고소한 맛을 살렸다. 단백질을 함유하고 있으며 락토프리(유당 0%)를 적용했다.
제품은 ▲무가당 플레인(400g) ▲블루베리(400g) ▲무가당 플레인(150g) ▲블루베리(150g) ▲파머스그릭 후레쉬 블루베리(120g) 등 총 5종이다.
서울우유는 지난 7월 휴대성과 취식 편의성을 높인 파우치형 '파머스그릭 후레쉬 블루베리'를 출시하며 제품군을 확대했다. 주요 제품에는 농림축산식품부가 주관하고 축산물품질평가원이 시행하는 '저탄소 축산물 인증'을 받은 목장에서 생산한 나100% 원유를 사용했다.
파머스그릭 5종은 지난 7월 말 기준 누적 판매량 100만개를 넘어섰다. 서울우유는 향후 제품 라인업을 지속 확대할 계획이다.
flurry327@newspim.com