9월 증시 2.3억주 풀린다…케이뱅크 8178만주 의무보유 해제

AI 핵심 요약beta
- 9월 국내 증시서 38개사 2억2948만주 해제된다
- 케이뱅크 8177만주·SK이노베이션 1802만주 풀린다
- 코스닥서도 대규모 해제돼 수급 부담 우려다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
오상헬스케어 848만주·SK이노베이션 1802만주 등
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 오는 9월 국내 증시에서 38개 상장사의 주식 2억2948만주에 대한 의무보유등록이 해제된다. 특히 케이뱅크와 SK이노베이션 등 대규모 물량이 시장에 풀릴 예정이어서 해당 종목의 수급 부담 여부에 관심이 쏠린다.
31일 한국예탁결제원에 따르면 9월 중 의무보유등록이 해제되는 상장주식은 총 38개사, 2억2948만주로 집계됐다. 시장별로는 유가증권시장 5개사에서 1억1949만주, 코스닥시장 33개사에서 1억999만주가 해제될 예정이다.
의무보유등록은 일반투자자 보호를 위해 최대주주 등이 보유한 주식을 일정 기간 처분하지 못하도록 한국예탁결제원에 전자등록하는 제도다.
유가증권시장에서는 케이뱅크의 해제 물량이 가장 많다. 케이뱅크는 다음 달 5일 8177만5566주의 의무보유등록이 해제된다. 이는 전체 발행주식의 20%에 해당한다.
SK이노베이션은 같은 날 1801만8012주의 의무보유등록이 풀린다. 해제 물량은 전체 발행주식의 11% 수준이다. 이어 트리니티항공 1135만7770주(11%), 케이알모터스 524만8463주(30%), 태영건설 309만3857주(1%) 순이다.
코스닥시장에서는 오상헬스케어 848만5603주(59%), 아이비젼웍스 1062만4930주(31%), 인제니아테라퓨틱스 KDR 1621만8189주(33%)의 의무보유등록이 각각 해제된다.
이 밖에도 비투엔 564만423주(8%), 빛과전자 613만9723주(5%), 중앙첨단소재 484만9410주(4%), 파라택시스코리아 478만4688주(5%), 폴라리스에이아이핸디 452만2842주(19%) 등의 물량이 시장에 나온다.
한국예탁결제원은 이번 집계가 지난 27일 기준 의무보유등록 주식을 기준으로 작성된 것으로, 자발적 보유확약이나 기업공개(IPO) 당시 의무보유확약 등에 따른 주식은 포함하지 않는다고 설명했다.
rkgml925@newspim.com